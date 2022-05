Marlaska:Especular con el autor del espionaje al Gobierno genera desconfianza

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que hacer "especulaciones" con la posible autoría del espionaje a los móviles del Gobierno, entre ellos el suyo o el del presidente Pedro Sánchez, "puede generar determinada desconfianza".

El ministro ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en el Colegio de Guardias Civiles de Valdemoro, donde la Guardia Civil ha conmemorado sus 178 años de historia.

Marlaska ha preferido no dar ningún detalle sobre el alcance del ataque que sufrió su terminal móvil con el sistema Pegasus el pasado año y se ha limitado a asegurar que el espionaje es un hecho grave y, por ello, el Ejecutivo lo ha denunciado ante la Audiencia Nacional.

El teléfono móvil Grande-Marlasaka es el tercer dispositivo que ha sido infectado por Pegasus y se suma al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la titular de Defensa, Margarita Robles.

"Un mensaje de tranquilidad: los medios de comunicación de los ministros y altos cargos están suficientemente monitorizados en cuanto a protección y seguridad", ha enfatizado.

Preguntado sobre el posible responsable de este espionaje, el ministro ha sido claro: "No me gusta hacer especulaciones de ningún tipo cuando no hay datos objetivos; no hagamos especulaciones que pueden generar determinada desconfianza".