Marlaska, a PP y VOX: Estoy para devolver la dignidad al Ministerio

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dejado claro de nuevo en el Congreso que no tiene "ninguna intención" de dimitir y ha dicho al PP y Vox que su tarea al frente del departamento es "cumplir estrictamente la ley" y "devolver la dignidad al Ministerio".

"Este ministro, ahora y antes de ser ministro, y este Gobierno hacen cumplir estrictamente la ley y lo estamos haciendo, devolver la dignidad al Ministro del Interior", ha destacado Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde PP y Vox le han instado a que dimita "por un mínimo de decencia" tras la sentencia de la Audiencia Nacional por el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.

Ambos grupos han sometido al ministro en la sesión a dos preguntas y a otras dos interpelaciones, después de que ayer mismo volvió a ser interrogado por los dos en el Senado y por el mismo motivo.

El titular de Interior ha vuelto a justificar como "legal, ponderada y justa" la destitución de De los Cobos, antes de recordar que la decisión judicial "no es firme" y, por tanto, hay que esperar a que haya sentencia sobre el recurso que presentará en breve.

Por lo tanto, ha insistido en que, de momento, la Audiencia no obliga a Interior a restituir al coronel al puesto de jefe de la Comandancia del instituto armado en Madrid.

Como ya defendiera ayer en el Senado, Marlaska ha repetido en el Congreso que su interés no era evitar que se entregara el informe sobre el 8M al juez, sino investigar la filtración a los medios. "Para qué quería yo un informe que ya estaba en los medios", ha incidido.

"¿Por qué no ha dimitido todavía?", le han preguntado de forma consecutiva la diputada del PP Ana Vázquez y el parlamentario de Vox Ignacio Gil Lázaro.

A la primera le ha respondido que no tenía intención y que además no creía que pudieran tener los votos suficientes para conseguirlo, en tanto que al diputado de Vox le ha dicho que si dimitiera, éste no tendría "ninguna razón para madrugar los miércoles" y emplear dos minutos de proferir falsedades en la Cámara Baja.

La diputada del PP ha considerado que la sentencia es tan contundente como bochornosa para Marlaska y ha agregado que la justicia le ha dado un "varapalo ejemplar", a la vez que le ha dicho al ministro que no tiene autoridad moral para seguir al frente de las fuerzas de seguridad.

"No es que no esté quemado, está abrasado, es un cadáver político que representa la degradación del gobierno de Sánchez. No se arrastre más, si le queda algo de decencia, un resquicio de dignidad dimita", le ha dicho Vázquez

El diputado de Vox le ha calificado de falaz, sectario, cobarde e indigno y le ha afeado que siga mintiendo para tratar de protegerse engañando a los españoles, a la vez que le ha acusado de crear una policía política al servicio del Gobierno y de haber aceptado hacer el "sucio papel de convertirse en el tonto útil del chantaje de Bildu".

"Si tuviera un mínimo de decencia y honor hubiera dimitido ya, antes de que un tribunal se lo imponga", le ha dicho Gil Lázaro.

Además de las dos preguntas, el cese del coronel de la Guardia Civil es objetivo de otras dos interpelaciones de los mismos grupos parlamentarios este miércoles en el Congreso.

Tras el respiro que le ha dado una interpelación a la ministra de Defensa, el titular de Interior ha vuelto a escuchar las críticas de PP y Vox en sendas interpelaciones, esta vez defendidas por los diputados Carlos Rojas y Macarena Olona, respectivamente.

El primer turno ha sido para Olona, quien no ha censurado al ministro por haber tenido, según ella, la "desvergüenza" de encuadrar a De los Cobos en la llamada policía política.

Olona ha detallado el currículum del coronel y ha aprovechado para tildar de "florero" a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, calificativo que Marlaska le ha pedido que retire.

A las críticas de la diputada de Vox ha respondido el ministro con un resumen de su labor, "gestión, gestión y gestión; y devolver la decencia al Ministerio".

De paso, y en tono irónico, ha expresado su "preocupación" porque alguna vez la defensa de los intereses de los ciudadanos "haya estado en manos" de Olona mientras ejerció como abogada del Estado.

Ya en la segunda interpelación, Carlos Rojas, del PP, no ha podido resistirse al observar que en la bancada azul del hemiciclo, la destinada al Gobierno, no había nadie.

"Mire a sus escaños del banco azul, no hay nadie; tiene que dimitir, ya nadie le apoya en el Gobierno. Está usted solo, señor Marlaska", ha afirmado.

Pero el ministro le ha respondido que esa ausencia de miembros del Ejecutivo de coalición se debía a que el Gobierno "está trabajando las 24 horas del día". "Pero tampoco hay nadie del PP en los escaños azules y eso me recuerda que fueron expulsados del Gobierno", ha añadido Marlaska.

"Váyase, señor Marlaska", le ha pedido el diputado tras considerar que el ministro no era digno de mantener esa cartera. EFE

