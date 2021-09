Marlaska supera un nuevo intento de reprobación y son ya una docena

La mayoría de grupos en el Congreso ha rechazado el duodécimo intento de reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, impulsado en esta ocasión por Vox que ha pedido al Ejecutivo su cese por ser el "actor principal" y el "responsable" de promover el odio contra ese partido y sus votantes.

De "cómica" y "obsesiva" han tildado la proposición no de ley de Vox para instar a la reprobación de Marlaska algunos los diputados que han votado en contra, pues es precisamente la formación de Santiago Abascal la que "insufla", ha dicho el diputado socialista David Serrada, el discurso del odio homófobo, racista y machista.

En su defensa de la propuesta, el parlamentario de Vox Ignacio Gil Lázaro ha resumido los agravios y ataques a su formación desde su fundación y ha aseverado que "el único discurso de odio generalizado es el que promueve el Gobierno y sus socios contra la tercera fuerza política y sus más de cuatro millones de votantes".

Desde los incidentes en el mitin que Vox dio en la llamada plaza Roja de Vallecas en Madrid, la "ópera bufa" de las cartas amenazantes con balas a las acusaciones de que Vox es responsable de las agresiones homófobas, el diputado ha considerado al ministro del Interior "principal actor, promotor y responsable" de estas acciones contra su partido.

"Estas vergonzosas realidades incapacitan a Marlaska a ejercer su cargo, y no puede ser activista sectario", ha concluido Gil Lázaro que ha tachado de "indigna" la conducta del ministro y de "cómplices" a todos aquellos que rechacen su iniciativa.

El PP ha sido el único partido que ha apoyado a Vox en el debate y, si bien este no ha aceptado una enmienda a su proposición, la diputada popular, Ana Beltrán, ha felicitado al parlamentario por reflejar todos los "atropellos" sufridos. En la votación final, los populares se han abstenido.

"Toda formación que dentro de la legalidad defienda un proyecto político debería hacerlo en libertad", ha subrayado la diputada.

El resto de partidos ha rechazado la propuesta. "Se me ocurren numerosos motivos para que Marlaska no sea ministro pero que tenga mensajes contundentes contra el racismo, la Ltbifobobia y el machismo no es razón, todo lo contrario", ha dejado claro el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu.

ERC también ha arremetido contra VOX y sus "obsesiones". "Estoy fascinado por que la prioridad de la ultraderecha sea mirarse el ombligo y decir que han aumentad delitos de odio contra la ultraderecha".

"Son sus palabras las que generan odio. Dediquen su tiempo a pensar en los españoles y no se miren tanto el ombligo que lo tienen sucio", ha instado el parlamentario de ERC Joan Mena.