Marlaska no ve en riesgo el apoyo de ERC al plan anticrisis por caso Pegasus

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no cree que esté "en riesgo" el respaldo de ERC en el Congreso al plan aprobado por el Gobierno con medidas económicas y sociales para afrontar las consecuencias de la guerra de Ucrania para mostrar su malestar por el supuesto espionaje a dirigentes independentistas.

En un desayuno informativo, el titular de Interior -arropado por los ministros de Exteriores, Justicia, Sanidad y Agricultura-, se ha referido a las iniciativas del Gobierno para esclarecer las denuncias sobre el presunto espionaje a más de 60 independentistas catalanes y vascos, entre ellas constituir la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, desclasificar" documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y abrir un "control interno" a la institución.

Las iniciativas del Ejecutivo, sin embargo, no han convencido a la Generalitat, que las considera "insuficientes", ya que insiste en reclamar "dimisiones" y advierte al Gobierno de Pedro Sánchez de que "si no se mueve", ERC no podrá prestarle apoyo parlamentario.

Un respaldo que pudiera estar en el aire el próximo jueves cuando el Congreso deberá validar el real decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la crisis derivada de la invasión rusa en Ucrania con el que le Gobierno movilizará 16.000 millones de euros y que contempla una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible o un tope del 2 % a la subida del alquiler, entre otras medidas.

"No creo que exista ningún riesgo", ha confiado Marlaska sobre el apoyo de ERC a este plan.

Tampoco ve el ministro cuestionado "en absoluto" al CNI por el "control interno" que se abrirá sobre su actividad. "Tenemos que practicar la autoevaluación", ha dicho tras dejar claro que se darán las "explicaciones oportunas" sobre la presunta utilización del programa Pegasus y el supuesto espionaje.

"Que nadie tenga duda de que estamos en un democracia plena" y se aplica la ley, ha enfatizado.

A juicio del titular de Interior los servicios de inteligencia están para proteger la seguridad de todos los ciudadanos "siempre en el marco de la legalidad; es una fortaleza de la democracia".

EL PROGRAMA DE VOX ESTÁ FUERA DE LA CONSTITUCIÓN

Marlaska ha sido preguntado por otras cuestiones como la reapertura de las fronteras con Marruecos sobre la que se ha limitado a señalar que será "próximamente o por la renovación del CGPJ, de la que ha dicho que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ya está tardando" en cumplir con el mandato constitucional tras más de tres años y medio de prórroga y él al frente del PP desde hace un mes.

Más duro ha sido con Vox pues sus parámetros programáticos, ha dicho, "están fuera de la Constitución".

Para Marlaska esta afirmación se sostiene en varias políticas que defiende el partido de Santiago Abascal, entre ellas la negación de la existencia de la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujer.

En opinión del ministro este asunto afecta a los derechos humanos y es la causa principal de la falta de igualdad entre ambos sexos. "Si alguien pone en duda la violencia machista se pone en duda los derechos humanos de la mitad de la población", ha subrayado.

"Hay que tener mucho cuidado con relativizar" en cuestiones tan graves, ha advertido Marlaska, para quien "hitos" como el estado autonómico y descentralizado que Vox pone en duda son otro ejemplo de que sus propuestas están alejadas de la Constitución.

OCHO DE CADA DIEZ PRESOS NO DELINQUE CUANDO RECUPERA LA LIBERTAD

Durante su intervención inicial, el ministro ha repasado algunos de los logros de su departamento, cuya gestión ha defendido como una enmienda a la totalidad" de sus antecesores del PP, entre ellos del exministro Jorge FernándEz Díaz, a las puertas del banquillo por el caso kitchen de espionaje al extesorero de su partido Luis Bárcenas.

En su discurso ha avanzado la principal conclusión de un estudio realizado sobre el sistema penitenciario español que determina, ha destacado, el "éxito" de los programas de reinserción en las cárceles, ya que ocho de cada diez reclusos no vuelve a delinquir cuando recupera la libertad.

"La tasa de reincidencia es de solo el 20 por ciento. Es decir, el 80 por ciento de las personas que abandonan la prisión no vuelven a delinquir", se ha congratulado antes de destacar que los buenos resultados del proyecto de innovación de los programas de tratamiento y de la introducción de mecanismos de justicia restaurativa.