Marlaska reta a PP y Vox: busquen en informe cómo se incumple la ley con ETA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado este miércoles al PP y a Vox a no difundir falsedades sobre supuestos tratos de favor penitenciarios a etarras y ha retado a ambos partidos a encontrar en el informe de la Guardia Civil que refiere conversaciones con el entorno de los presos de la banda dónde se dice que se ha incumplido la ley.

"Hablan de conversaciones soterradas y clandestinas. No vengan con bulos, en qué párrafo, en qué página de ese informe se hace referencia a que no se cumple la ley", ha espetado Marlaska en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso al diputado del PP Jaime Mateu.

Minutos después, el ministro también emplazaba al parlamentario de Vox, Ignacio Gil Lázaro, a encontrar "la hoja y el punto" donde se diga que se elude o negocia la ley en favor de los presos etarras en ese informe de 2020 incorporado a la causa sobre los homenajes a expresos que investiga la Audiencia Nacional.

Un documento que incluye conversaciones entre abogados de los presos o de la red ciudadana, Sare, como el exconsejero vasco Joseba Azkarraga, con alusiones a gestiones ante el secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, tras analizar el teléfono del exjefe de ETA Antonio López Ruiz, Kubati, exjefe de ETA y actual dirigente de Sortu.

Como ha hecho esta semana en distintas declaraciones públicas, Marlaska ha reiterado este miércoles en el Congreso que la ley ni se ha negociado, ni se negocia ni se negociará y que mientras él sea este al frente de Interior esta situación no cambiará.

" A ETA se la venció con unidad, no quieren ser conscientes de que sea unidad venció a la banda y que los que estuvimos en primera línea cumpliendo el deber como funcionarios seguiremos ne todo momento cumpliendo la ley", ha enfatizado.

Ha aprovechado también para recordar que los gobierno del PP desde 1996 hasta 2004 trasladaron de prisión a 575 etarras "cuando ETA aún secuestraba y mataba" mientra otros estaban "en primera línea luchado contra ETA".

No han convencido las explicaciones a ninguno de los diputados. Para el del PP, la hoja de ruta del Ejecutivo socialista es clara pues tras comenzar con los acercamientos masivos les han dado "las llaves" para custodiar a los presos (en referencia a la cesión al Gobierno vasco de las competencias penitenciarias) para, por último, abrirles "la puerta a otra vida".

Más beligerante se han mostrado el diputado de Vox que ha acusado a Marlaska de intercambiar "recaditos, mensajes, visitas y ruegos de disimulo" con los etarras en un "chalaneo miserable envuelto en un secretismo traidor a las víctimas y la democracia".

El ministro ha vuelto a reiterar que las relaciones institucionales no implican que no se aplica la legislación. "Cumplimos la ley y con transparencia informamos a las víctimas de todos los traslados. NO tenemos nada que ocultar", ha zanjado.