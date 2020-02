Marlaska se refiere al "Delcygate" para defender la actuación policial: "No podía y no entró en territorio Schengen"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido este lunes irónicamente al "Delcygate" en respuesta a las preguntas lanzadas por los grupos parlamentarios en el Congreso para, de forma breve, volver a defender la actuación policial ante la presencia de la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Madrid-Barajas. "La policía sabe perfectamente que esa persona no puede entrar en territorio Schengen y no entró en territorio Schengen", ha señalado.

Grande-Marlaska se ha referido de esta forma en su comparecencia en la Comisión de Interior para dar cuenta de las principales líneas de trabajo de su Ministerio en esta legislatura después de que varios grupos le hayan pedido que explicara su intervención en la polémica del viaje de Delcy Rodríguez, tras las diferentes versiones ofrecidas por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Grande-Marlaska ha vuelto a negar, como ya hizo en la primer sesión de control del Gobierno, que diera instrucciones a los policías que se enfrentaron al "Delcygate", añadiendo de forma irónica que "parece que es el tema".

Según él, "no hizo falta" dar instrucciones concretas a los policías del aeropuerto. "Esto vale para las cloacas: este ya es otro Ministerio desde hace casi dos años", ha añadido en referencia a las polémicas actuaciones en el pasado de policías como José Manuel Villarejo, que también ha sido un tema recurrente en la comisión.

Grande-Marlaska ha recordado que los policías de Barajas sabían que Delcy Rodríguez no podía entrar en España en virtud a las sanciones de la Unión Europa que fueron promovidas por las autoridades austriacas. "La policía sabe perfectamente que esa persona no puede entrar en territorio Schengen y esa persona, la vicepresidenta de Venezuela, no entró en territorio Schengen, lo podemos decir por activa o por pasiva", ha enfatizado.

CÁMARAS DE BARAJAS E INFORME POLICIAL

El PP ha sido el partido que más tiempo ha ocupado durante la comparecencia en pedir explicaciones a Grande-Marlaska por el viaje de Delcy Rodríguez, al censurar el papel del ministro del Interior en contacto con su compañero en el Gobierno José Luis Ábalos, que fue quien se desplazó "con nocturnidad y alevosía" al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir a la dirigente venezolana, a la que ha calificado de "torturadora".

"¿Cuándo supo usted del viaje? ¿Llamó al comisario de Barajas para que estuviera allí disponible a partir de las diez de la noche?", le ha preguntado Ana Belén Vázquez al titular del Interior, a quien también ha cuestionado sobre por qué Delcy Rodríguez accedió al duty free y no pasó el control de pasaportes en la terminal ejecutiva cuando cambió de vuelo para salir de España en un avión comercial con destino Doha.

"Si llega a ser usted que el va a Barajas, hoy estaría cesado. Tuvo suerte, se ha salvado", ha asegurado la diputada del PP, que ha apelado al honor de Grande-Marlaska para que se implique en la custodia de las imágenes captadas la noche del 19 al 20 de enero por las cámaras de seguridad de Barajas.

En este sentido, se ha preguntado por las "cuarenta maletas" que bajó de su avión Delcy Rodríguez, por el desplazamiento a un hotel de "escoltas de Interior" o por el papel que jugó el asesor de Ábalos y consejero en Renfe Koldo García Izaguirre.

También se ha referido al informe que, según ha dicho, se va a remitir al Congreso con "consideraciones" de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el CNI relatando la actuación en la madrugada del 20 de enero. "Espero que no pongan las manos en el informe, que lo envíen tal como ha llegado", ha comentado la diputada Vázquez, que es policía en excedencia.

Del resto de grupos de la oposición, Vox no ha hecho mención a la polémica del viaje de Delcy Rodríguez, aunque sí ha pedido la dimisión de Grande-Marlaska por su política al frente de Interior, sobre todo en lo referente a los presos del 1-O y los presos de ETA. Desde Ciudadanos, el diputado Pablo Cambronero sí se ha preguntado por la amistad del Gobierno con la "dictadura" de Nicolás Maduro, pidiendo al ministro que "diga la verdad" después de las diferentes versiones de Ábalos.

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de Junts per Catalunya Sergi Miquel, que ha calificado de "gravísimo" lo que ocurrió en el aeropuerto de Barajas. "Sólo pedimos una versión definitiva", ha señalado el representante del partido independentista catalán.