Marlaska recuerda al PP sus cinco años de "deslealtad constitucional" con el CGPJ

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves la ley de partidos vigente y ha asegurado que "la única deslealtad constitucional que lleva acreditada durante más de 1.800 días es la del PP oponiéndose de forma improcedente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

Marlaska ha respondido con estas palabras a la enmienda a la totalidad presentada por el PP a la ley de amnistía, en la que ha propuesto tipificar en el Código Penal como deslealtad constitucional las declaraciones de independencia y los referéndums ilegales y disolver a los partidos políticos que incurran en esos delitos.

En la rueda de prensa de balance de la siniestralidad vial en 2023, se ha referido también, a preguntas de los periodistas, a la protesta convocada esta Nochevieja en las inmediaciones de la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz en la que se golpeó un muñeco que representaba a Pedro Sánchez, un hecho que investiga la Policía.

Según ha explicado el ministro, la investigación está siendo coordinada por la Fiscalía de Sala de delitos de odio y será esa institución la que determinará si los hechos pueden tener relevancia penal.

Él ha evitado pronunciarse, pero ha considerado que son actos "absolutamente rechazables" que "llaman a la violencia".

Marlaska ha aprovechado para cargar de nuevo contra el PP, dejando claro que "no valen condenas con matices o tibias": "No podemos ser parcos con la condena. Tenemos que ser muy claros; si no somos claros estamos haciendo muy poco para evitar la crispación", ha manifestado.