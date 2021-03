Marlaska recuerda el "arrojo" de los jueces al investigar torturas en Euskadi

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado el "arrojo" de los jueces en el País Vasco que investigaban supuestas torturas en la época en que se produjo la muerte de Mikel Zabalza, unos hechos que "fueron asistidos de la voluntad inquebrantable" de esos magistrados.

Al ser interpelado por el diputado del PNV Aitor Esteban sobre qué medidas piensa adoptar el Gobierno para conocer la verdad sobre la muerte del etarra Mikel Zabalza en 1985 tras ser detenido por la Guardia Civil, Grande-Marlaska ha advertido del riesgo de caer en "investigaciones prospectivas".

Zabalza murió por ahogamiento al darse a la fuga cuando iba a mostrar un zulo, según la versión que dio entonces la Guardia Civil, pero unos audios conocidos ahora apuntan que falleció torturado en el cuartel de Intxaurrondo.

El ministro ha afirmado que los hechos relativos a su muerte "fueron asistidos de esa voluntad inquebrantable de los jueces de investigar los malos tratos", sin perjuicio de que si "es necesario y preciso se acuerde la reapertura" del caso, pero -ha insistido- "no procede ninguna investigación paralela prospectiva dentro de un Estado de derecho".

Grande-Marlaska ha insistido en que corresponde a los tribunales acordar o no la reapertura del caso y serán estos los que determinen las diligencias que consideren oportunas, entre ellas la desclasificación de "unos hipotéticos documentos que a día de hoy no sé si existen no".

Una resolución -ha precisado- "a la que todos haremos caso indefectiblemente y con la que colaboraremos y cooperaremos", a la vez que ha asegurado que "adolece" de cualquier amparo legal la actuación del Gobierno como había pedido el diputado.

"¿De verdad usted se cree que no hay caso? conociéndole no me lo creo", le ha dicho Esteban, quien ha opinado que el caso se cerró en falso por la negativa del Gobierno a facilitar pruebas.

"No vale decir que sean las acusaciones particulares, estamos pidiendo al Gobierno que se mueva" y que se abran los archivos al haber una novedad como es la aparición de los audios.

Esteban ha exigido al Gobierno que deje entrar la luz en el caso. "Es hora de arrojar luz, quizá sea el ámbito judicial pero para que actúe se necesita su diligencia y aunque me siga diciendo que no, seguiré esperando", ha subrayado el diputado del PNV.