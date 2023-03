PP: Marlaska ha recibido bofetada de su vida con sentencia Pérez de los Cobos

El PP ha considerado este jueves que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recibido la "bofetada de su vida" con el fallo del Tribunal Supremo que estima el recurso del coronel Diego Pérez de los Cobos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó su cese, acordado por el Ministerio del Interior en mayo de 2020.

Ha sido el diputado del PP Eloy Suárez quien ha hecho estas manifestaciones en la Comisión de Interior del Congreso durante la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, para explicar detalles del caso Cuarteles que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en instalaciones de la Guardia Civil.

Pérez de los Cobos fue cesado después de que miembros de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid entregaran un informe a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8M y su posible influencia en la expansión de la covid-19, del que no informó al Ministerio del Interior.

Ahora, el Supremo cree que la motivación que esgrimió Interior para el cese es "confusa" y "contraria a la función de la Policía Judicial", porque la jueza del caso 8M dio "la orden expresa" de "absoluta reserva".

Precisamente, el número dos de Interior, que ha reconocido que por el momento solo conocía el fallo y no la sentencia en su integridad, ha estimado que, "en todo caso", los motivos de fondo del cese "se mantienen".

"Además podemos no estar de acuerdo con la resolución, pero eso no implica que no la vayamos a respetar y ejecutar en los términos que diga el fallo", ha dicho Pérez.

El diputado del PP ha reprochado a Interior la "persecución" a Pérez de los Cobos, a quien "catorces veces le han negado el ascenso a general", lo que ha sido negado por el secretario de Estado de Seguridad, quien ha recordado que solo se ha sometido a tres evaluaciones para ese ascenso.

Mientras, en la misma comisión la diputada de Vox Teresa López ha recalcado que con la sentencia del Supremo "se pone de manifiesto que Marlaska no actuó de acuerdo con la legislación", a la vez que ha calificado de "arbitraria" su destitución.