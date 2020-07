Marlaska presenta el Plan del Campo de Gibraltar 2020-21 a Mancomunidad y alcaldes con 48,2 millones de inversión

Los detenidos por su posible implicación en tráfico de drogas y/o contrabando de agosto de 2018 a mayo de 2020 se incrementan en un 30,8%

El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, se ha reunido, junto a los alcaldes de la comarca, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sede del organismo supralocal con motivo de la presentación del Plan del Campo de Gibraltar 2020-21.

A dicha reunión han asistido además la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García; el subdelegado del Gobierno, José Pacheco; la subdelegada de la Junta en la comarca, Eva Pajares; y la presidenta de la Diputación, Irene García.

El ministro del Interior ha anunciado que se prorrogará otros 18 meses la vigencia del Plan de Seguridad ante los resultados tan positivos obtenidos por este proyecto especial, pero que no por ello van a reducir la intensidad de la actividad policial.

En total, está prevista una inversión de 48,2 millones de euros por parte del Ministerio para los próximos 18 meses, 17,8 millones para dotar de medios materiales a las diferentes unidades de Policía Nacional y Guardia Civil y otros 30,4 millones en recursos humano, además de intensificarse la colaboración policial con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.

El ministro ha aprovechado la reunión para realizar un balance del Plan Especial de Seguridad que se puso en marcha en agosto de 2018 con el objetivo de mejorar la respuesta policial al fenómeno del narcotráfico en las costas de la comarca. Los datos estadísticos recopilados por la Secretaría de Estado de Seguridad indican que el número de personas detenidas por su posible implicación en tráfico de drogas y/o contrabando desde agosto de 2018 hasta mayo de 2020 fue de 1.806, lo que supone un incremento del 30,8 por ciento.

Además, desde la puesta en marcha del plan, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han intervenido 268,2 toneladas de droga: 258.300 kilos de hachís, 8.554 de cocaína, 501 de heroína y cantidades menores de otras sustancias.

"Los resultados del Plan de Seguridad están siendo muy satisfactorios, lo demuestran los datos que nos facilita la Secretaría de Estado, las noticias de la desarticulación de los grandes clanes de narcotraficantes de la comarca y la sensación de mayor seguridad y protección que nos hacen llegar los vecinos", ha indicado Juan Lozano.

El ministro ha atendido las diferentes demandas de cada uno de los alcaldes de la comarca, desde la preocupación por la OPE hasta la necesidad de la puesta en marcha del Plan Integral, pasando por la incertidumbre ante el inminente Brexit.

Tanto los alcaldes como el ministro han coincidido en la potencialidad de la comarca del Campo de Gibraltar y la necesidad de inversión e impulso a la misma para mostrar sus maravillosas cualidades.

ALGECIRAS RECLAMA MÁS INVERSIONES

De su lado, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha aprovechado la ocasión para reclamar a Grande-Marlaska, como representante del Gobierno central, una mayor inversión en infraestructuras por "la lamentable situación de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla y su continuación hasta Madrid, que es un autentico lastre para el Campo de Gibraltar, para su puerto y para su industria", y ha añadido que "es cierto que ha habido algún avance en el proyecto del acceso sur a la ciudad y al puerto, pero el acceso norte sigue siendo una asignatura pendiente en materia de comunicaciones".

"Ciertamente, gracias al Plan de Seguridad en el Campo de Gibraltar, la situación ha mejorado, pero aun queda muchísimo por hacer, nuestra comarca necesita más medios y más agentes para acabar con una lacra como la del narcotráfico", ha manifestado el primer edil en una nota.

También ha insistido en que cada vez se hace más necesaria la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ha hecho una especial referencia a la situación en la que llevan a cabo su trabajo los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, así como otros funcionarios que trabajan en Algeciras, como jueces y fiscales.

Por supuesto, el alcalde ha querido poner énfasis en la problemática del desempleo en la comarca y ha explicado que "es muy necesario tomar medidas drásticas en esta materia, nuevas políticas activas para el empleo, pero sobre todo necesitamos ese gran plan integral que se había anunciado y que estaba dirigido a paliar los efectos económicos del Brexit en nuestra comarca".

Además, Landaluce también le ha transmitido que "para que nuestra comarca crezca en materia socioeconómica se hace imprescindible la creación de un Juzgado de lo Mercantil en Algeciras con jurisdicción en todo el Campo de Gibraltar, ya que son sobradas las razones por las que debiéramos tenerlo hace ya tiempo, en especial por la importancia de su puerto, a nivel nacional e internacional, y por el gran volumen de empresas ubicadas en el Campo de Gibraltar que con el mismo se relacionan".

No ha querido dejar pasar la ocasión para preguntar por el plan de actuación relativo a la Operación Paso del Estrecho, "y aunque el ministro me ha asegurado que ya tenían todo previsto, como alcalde y como ciudadano estoy muy preocupado por la situación de inseguridad, riesgo sanitario y falta de atención a los viajantes que podría producirse en caso de que Marruecos abriese sus fronteras", agregando que "esta no es una OPE normal, que ya de por si son extremadamente complejas en cuanto a organización, seguridad y cooperación, este año debemos adoptar más precauciones y medidas de seguridad que nunca, pues de una gestión descuidada podría resultar un rebrote de covid-19 en nuestra ciudad".