Marlaska: Parece que alguien ganará algo si restos de Franco salen más tarde

MEMORIA HISTÓRICA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho este miércoles que no alcanza comprender cómo no todos los españoles están de acuerdo en sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y ha asegurado que "parece que alguien va a ganar algo porque salgan más tarde".,Marlaska ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras su visita a la exposición "Once de marzo", un acto organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y la del Centro Memorial de Víct