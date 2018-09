Marlaska ofrece refuerzo de Policía a Mossos, pero Buch no lo ve necesario

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy que no es "extraordinario" el envío de 600 antidisturbios de la Policía Nacional para reforzar la seguridad en Cataluña y los ha ofrecido para colaborar con los Mossos, si bien el conseller Buch ha replicado que no los necesitan.

En una rueda de prensa conjunta tras la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, Marlaska ha pedido que no se genere alarma por el envío de refuerzos de la Policía Nacional a Cataluña los días previos a la Diada porque ejercerán sus funciones propias como la protección de edificios públicos del Estado y porque estarán disponibles por si los Mossos piden su "cooperación o auxilio".

El Ministerio del Interior ha iniciado el refuerzo policial en Cataluña con el envío de forma escalonada de alrededor de 600 efectivos de las unidades antidisturbios, en la semana previa a la celebración de la Diada y el anuncio de movilizaciones independentistas en otoño, según fuentes policiales.

Además, el departamento de Grande-Marlaska también ha ordenado esta semana suspender hasta el 15 de octubre la salida de Cataluña de 300 guardias civiles que tenían previsto abandonar esta comunidad para incorporarse de nuevo a sus destinos.

En rueda de prensa, el ministro no ha querido concretar la cifra exacta de agentes de la Policía Nacional que reforzarán en los próximos días la seguridad en Cataluña, aunque ha precisado que sí lo ha detallado por "lealtad institucional" en la reunión de la Junta de Seguridad, en presencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y del conseller de Interior, Miquel Buch.

No obstante, Grande-Marlaska ha insistido en que, más que el número de agentes, lo importante es la finalidad del refuerzo, que es "normal", ya que no será un dispositivo "extraordinario", por lo que ha pedido que no se cree "alarmismo" con la llegada de estos efectivos policiales.

En este sentido, ha detallado por ejemplo que una final de la Liga de Campeones genera el desplazamiento de unos 2.000 policías.

El ministro ha subrayado que los efectivos que se trasladen a Cataluña en los próximos días se centrarán en la protección de edificios públicos del Estado, competencia que tienen encomendada, y que también estarán disponibles por si los Mossos d'Esquadra reclaman su "cooperación o auxilio".

A renglón seguido ha intervenido en la rueda de prensa el conseller de Interior, Miquel Buch, que ha resaltado que los Mossos d'Esquadra tienen competencias en Cataluña en materia de orden público y que afrontarán "como cada año" con motivo de la Diada sus funciones de seguridad "con excelencia máxima".

"Agradezco la oferta del ministro, pero los Mossos d'Esquadra superarán cualquier prueba, como cada año", ha zanjado el conseller. EFE.

jfc-jf/rq./jdm