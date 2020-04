Marlaska: no se limita la libertad de expresión, se persigue a desaprensivos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido hoy en que el Gobierno no ha tomado medidas para limitar la libertad de expresión, sino solo las que persiguen a los "desaprensivos" que quieren poner en riesgo la salud de los ciudadanos o aprovecharse de la pandemia para estafarles.

Marlaska ha respondido de este modo en el Pleno del Congreso a una interpelación de la diputada de VOX Macarena Olona en la que se pedía al ministro que explicara las medidas del Gobierno para "controlar la libre circulación de información y opinión en las redes sociales".

"No estamos implementando ninguna medida de esas. Y no lo hacemos porque somos un estado de derecho", le ha respondido el ministro antes de reprochar a Olona una intervención "plagada de falsedades y de intolerancia".

Y es que la diputada no ha ahorrado críticas al Ejecutivo "socialcomunista", como le ha tildado, y le ha acusado de querer "imponer un cambio de régimen con medidas autoritarias", de utilizar el "miedo como herramienta de sometimiento" y de importarle "muy poco España". Con este ejecutivo, ha sentenciado, "nuestra democracia se desangra".

Marlaska, en su primera intervención, ha recordado que España y el resto del mundo sufren una crisis sanitaria de primer orden y que envuelve al país en una situación inédita, en la que los ciudadanos son más "vulnerables ante los desaprensivos" que "quieren poner en riesgo la salud de todos".

Consciente de ello, Interior estableció desde el mismo día 13 de marzo un dispositivo extraordinario de ciberseguridad para detectar las amenazas rastreando las redes sociales y el internet oscuro, además de luchar contra la desinformación.

No se trata de perseguir opiniones personales, ha continuado el ministro, ni críticas al Ejecutivo, sino de detectar conductas como la difusión de falsos remedios para la enfermedad, fraudes o estafas a través de la red o la manipulación de documentos oficiales. Y también, evitar que los mayores y los niños sean las víctimas.

De este modo, se han detectado 274 eventos de informaciones falsas sobre remedios para el coronavirus y se han cerrado 45.773 dominios de actividades ilegales.

Olona, por su parte, ha insistido en la "deriva totalitaria" del Gobierno, que ha decretado un "estado de excepción ilegal", ha "despojado" a los ciudadanos de derechos y libertades, y "ha hecho de la mentira un sistema de supervivencia". Es "el gobierno del bulo", ha apostillado.

Marlaska no ha querido "entrar en su juego", pero ha recordado a la diputada que se respeta la libertad de expresión, como ella misma puede comprobar cuando "todos los días dice en las redes" y en los medios expresiones como que se está practicando la eutanasia a los mayores o levantando campos de concentración.

"Hay palabras que hay que tener mucho cuidado en cómo se utilizan y dónde", le ha espetado el ministro.

Durante su primera intervención, la diputada de VOX ha sacado a colación el tema de la homosexualidad y ha dicho que no permitiría que se acusara a su partido de considerar a las homosexuales como personas enfermas, porque no es así.

A este respecto, el ministro ha respondido que no sabía por qué siempre se hacía referencia a su orientación sexual. "No sé si tiene alguna fijación", ha continuado para, a renglón seguido, pedir a Olona que traslade a la gente que "no somos enfermos".

"Si me hace el favor que le he pedido, no estaría mal", ha subrayado Marlaska, quien ha instado a la diputada, que "tiene la suerte de ser joven e hija de la democracia", a abrigarse con los valores de la democracia y de la tolerancia. EFE