Marlaska insiste en que un piso usado en exclusiva para fiestas no es morada

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este miércoles que un inmueble utilizado "únicamente y exclusivamente" para la realización de fiestas ilegales no puede ser considerado morada, pues la finalidad de este concepto está ligada a la "intimidad plena" del individuo.

El titular de Interior se ha referido públicamente por primera vez y tras la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, a la polémica suscitada por una actuación de la Policía Nacional que, sin autorización judicial previa, entró en un piso de la capital donde se celebraba una fiesta ilegal.

Tras defender que las fuerzas de seguridad actúan contra las infracciones de la ley, entre otras "atajar las fiestas ilegales", Marlaska ha reiterado que el trabajo de los agentes en "modo alguno es violentar o limitar ningún derecho fundamental".

Preguntado sobre si un piso turístico debe ser considerado o no morada y, por tanto, los agentes no pueden acceder salvo que se comenta un delito flagrante o se cuente con una orden judicial, el ministro ha considerado este concepto está vinculado con la "intimidad plena de una persona".

"No es un concepto formal sino material. Un piso o una habitación de hotel es morada, pero puede no serlo si no se utiliza para ese fin sino para fiestas ilegales", ha zanjado Marlaska quien, no obstante, ha recordado, que este asunto se está investigando judicialmente.

También la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que ha acudido también al acto de posesión de la delegada ha querido dejar claro que las fuerzas de seguridad "actúan en estricto cumplimiento de la ley".

"No existe una sola instrucción de ningún tipo que coloque a nuestras fuerzas de seguridad en ningún sitio que no sea el estricto cumplimiento de la ley", ha concluido.