Marlaska al PP: Estamos recuperando la dignidad y la decencia del Ministerio

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha espetado este martes a los senadores del PP que le han invitado a dejar la política cuanto antes que entre sus misiones está la de recuperar la "dignidad" y la "decencia" del ministerio tras su uso para fines partidistas durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Marlaska se ha pronunciado en estos términos en el pleno del Senado en respuesta al senador Fernando Martínez Maíllo, quien ha tachado su gestión de "miserable" y le ha acusado de ser "más radical que los radicales, más talibán que los talibanes" y de generar odio con su política.

El PP ha vuelto a pedir la renuncia o cese del ministro -"la única prioridad que tiene su Ministerio es que usted deje de ser ministro cuanto antes"-, con un listado de "escándalos" o "traiciones" entre los que Maíllo ha citado la inmigración, su apoyo a la "patada en la puerta", la entrada en España de Brahim Gali, que trate a la Guardia Civil como "un cortijo" o "la concesión masiva de beneficios penitenciarios a presos de ETA que no han pedido perdón, que no se han arrepentido", entre otros.

Todo ello en una interpelación sobre las "prioridades" del Ministerio, que Marlaska ha centrado en tres: capitalizarlo tras la etapa de recortes del PP, humanizar la política de seguridad y recuperar la institucionalidad del ministerio.

Es decir, recuperar la "decencia" y la "dignidad" tras una etapa en que los "jefes" se dedicaban a organizar "policías patrióticas", a encargar "informes a medida" o a "tapar los problemas de corrupción" del PP, partido del que, ha recordado, Maíllo era número 3.

Y ha recordado que no es él quien hace esas acusaciones, sino que constan en las conclusiones de una comisión de investigación parlamentaria y en un auto judicial de la Audiencia Nacional sobre el caso Kitchen.

El senador del PP ha rebatido que la única condena por el uso del Ministerio del Interior o de fondos reservados "con fines de terrorismo" se dio con un Gobierno del PSOE y que cuando él estaba en la dirección de los 'populares', Marlaska era vocal del CGPJ a propuesta de ese mismo partido.

El ministro ha asentido y replicado que él no oculta su pasado: "Yo en los únicos papeles que he salido es en los papeles de ETA, no sé otros".