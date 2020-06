Marlaska dice que él no relaciona a De los Cobos con la filtración y defiende la naturaleza militar de la Guardia Civil

El ministro del Interior ha asegurado este miércoles que él no ha relacionado en sus intervenciones públicas al coronel Diego Pérez de los Cobos con la filtración del informe judicial sobre el 8M. Además, ha defendido que es posible seguir avanzando en derechos de la Guardia Civil manteniendo su naturaleza militar, algo que "no se discute en el Gobierno", a pesar de lo expuesto ayer por el vicepresidente Pablo Iglesias.

En la sesión de control del Gobierno, Grande-Marlaska ha respondido a sendas preguntas de PP y Vox sobre el cese de Pérez de los Cobos. La diputada Macarena Olona ha defendido que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, en la carta del cese "certifica la mentira" de apelar a la reestructuración de equipos. "Mintió de manera miserable cuando ha justificado ese cese en una supuesta filtración del coronel", ha apostillado.

Grande-Marlaska ha advertido a Olona que había hecho "una imputación muy grave", recomendándole a la diputada que, como jurista, "tenga cuidado" con el uso de las expresiones que utiliza. Además, ha subrayado que él, por sus conocimientos como juez, sabe cuáles son las diferencias de competencias de cada Poder del Estado.

"No he hecho imputación de carácter penal a persona alguna porque no me corresponde y sería una temeridad; usted en cambio trae aquí falsedades, imputa y no pasa nada", ha comentado sobre la supuesta implicación directa en las filtraciones a los medios de Pérez de los Cobos, en cuya antigua Comandancia en Madrid se ha abierto una información reservada.

Grande-Marlaska ha añadido que lo que dijo y mantiene es que la filtración fue "un hecho de gravedad que se ha verificado". "En una causa secreta, cual era la filtración de unos informes policiales", ha añadido en referencia a la investigación de la juez Carmen Rodríguez-Medel.

Además, ha apuntado que se ha podido incurrir en un delito de revelación de secretos por la filtración y que esto es "muy grave" porque atenta contra la presunción de inocencia y se presta a juicios paralelos a los que, según el ministro, "son muy dados" en Vox.

"LOS INFORMES NO SE TOCAN"

La diputada del PP Beatriz Fanjul ha comentado que tres coroneles rechazaron sustituir a Pérez de los Cobos y ha acusado al Gobierno de utilizar a la Fiscalía. Además, ha pedido que aclare si comparte la necesidad de desmilitarizar a la Guardia Civil como opinó ayer el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y ha imitado las frases en la manifestación del 8M de "no se besa" por riesgo al contagio para pedirle al ministro: "Los informes de Policía Judicial no se tocan".

Grande-Marlaska ha vuelto a pedir respeto por la separación de poderes y ha rechazado que exista ningún plan para desmilitarizar a la Guardia Civil. Apelando a la legislación vigente, el ministro ha subrayado que el carácter militar "forma parte del espíritu" del Instituto Armado y que esto no representa "ningún obstáculo" para avanzar en los derechos y libertades de los agentes. En este sentido, ha añadido que el actual estatus de la Guardia Civil "no está discutido por el Gobierno".

POLICÍA PATRIÓTICA Y PRESTIGIO EN INTERIOR

Tanto la diputada del PP como la de JxCAT, Laura Borrás, han mencionado a la llamada policía patriótica, la primera para reprochar al Gobierno que se "desprecie" a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la segunda para pedir más contundencia al entender que aún siguen activas, al igual que, según ella, "una Justicia y Fiscalía patriótica".

Grande-Marlaska se ha remitido a la comisión de investigación del Congreso que determinó que hubo uso partidista de la Policía durante la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Su objetivo, ha dicho, es "recuperar el prestigio del conjunto del Ministerio del Interior con equipos de prestigio profesional y guiados por la neutralidad y el compromiso inequívoco con el Estado de Derecho".

"No hemos ido a una purga como dice VOX, Cs y PP, pero tampoco mantenido estructuras como dicen otros grupos", ha dicho Grande-Marlaska en respuesta a JxCAT, subrayando que la "neutralidad" en las actuaciones es la mejor receta para "no repetir acontecimientos que no deberían haberse producido".