Marlaska dice que disculpas de residentes Elías Ahuja "no son suficientes"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este domingo que las disculpas ofrecidas por los residentes del colegio mayor Elías Ahuja de Madrid, a las estudiantes del centro Santa Mónica por los gritos machistas del pasado domingo, "no son suficientes, ya que lo que se debe exigir son buenas conductas, actitudes y comportamientos".

"Las excusas o petición de disculpas por unos hechos totalmente deleznables no son suficientes y no se puede escudar en que tan solo era una broma ya que son hechos que van conformando una forma de entender la vida y siempre en referencia a la mujer, nunca al contrario", ha manifestado el ministro tras asistir a los actos centrales para celebrar a la patrona de la Guardia Civil en León.

Sobre estos actos protagonizados por los estudiantes, Grande-Marlaska ha aclarado que son situaciones "mucho más graves de las que se pueden entender" y ha incidido en que habrá que estar "vigilantes" sobre la actitud futura de los residentes de este colegio mayor.

"No podemos quitar ningún ápice de gravedad a estos hechos que nos dejan claro que todavía queda mucho por hacer en materia de educación y comportamiento, y no podemos más que abochornarnos de las barbaridades que se han dicho en público y no cabe que se diga que es una salida de tono, ya que si alguien no está mínimamente convencido de lo que dice, no lo grita escondiéndose en el grupo, lo que es una absoluta cobardía", ha recalcado el ministro.

Para Grande-Marlaska, este tipo de comportamientos "hace ver que queda mucho por hacer y un largo recorrido en materia de educación y tolerancia".