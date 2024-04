Marlaska defiende que los contratos de mascarillas en pandemia fueron conforme a legalidad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este miércoles que no le preocupa que el PP pueda llamarle para comparecer en el Senado sobre la compra de mascarillas durante la pandemia y ha defendido que los contratos se hicieron "conforme a la legalidad vigente".

Grande-Marlaska ha presidido este miércoles en Cuenca el acto de inicio de las obras del futuro Centro de Estudios Penitenciarios y ha respondido a preguntas de los periodistas sobre las comparecencias que va a pedir el PP en el Senado por la compra de mascarillas, ya que el suyo es uno de los nombres que se ha barajado, junto al de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero,o el titular de Transportes, Óscar Puente.

"No me preocupa porque, como siempre he dicho, primero el respeto absoluto a las decisiones del poder legislativo, de cualquiera de sus Cámaras, Congreso y Senado, a cuyo control estamos todos sujetos", ha señalado el ministro del Interior.

Ha defendido que "en todo momento" durante los seis años que lleva al frente de Interior los contratos se han realizado conforme a la legalidad vigente, y en el caso concreto de las mascarillas durante la pandemia "con cumplimiento estricto de la ley de contratos del sector público, evidentemente con una previa declaración de la urgencia".

Además, tenían "todos los parabienes" y el control del Tribunal de Cuentas y la intervención delegada de Hacienda "conforme a la legalidad", ha apuntado el ministro, quien ha agregado que la autoridad judicial y la fiscalía han señalado "la legalidad" del procedimiento contractual.