Marlaska defiende la estrategia frente a ciberataques y el PP le pregunta por detenidos tras el incidente en el SEPE

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles la estrategia del Gobierno para hacer frente a los ciberataques en respuesta a una pregunta del PP en el Senado, que le ha reprochado que "no está siendo efectivo" por el repunte de incidentes y la "guerra de ministerios", citando el reciente ataque registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

"Se está vendiendo como que hemos recuperado datos, que ya está funcionando. Vamos a ver, que esos datos se los ha llevado quien sea y tiene para hacer estafas a los españoles durante 20 años", ha denunciado el senador 'popular' Francisco Javier Márquez Sánchez en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

Márquez ha aludido a "números de cuentas corrientes, de empresas y de ciudadanos" sustraídas en el incidente del SEPE antes de preguntar: "¿Han detenido a alguien?" "Esto no es ciberseguridad, es asumir responsabilidades", ha continuado, "no sé si ha sido un gobierno el que ha atacado, qué pinta el Ministerio del Interior y por qué no se centraliza todo en el Ministerio de Defensa".

MÁS DE 200.000 CIBERATAQUES EN 2020

El senador 'popular' ha recordado los datos de la Guardia Civil para comparar los 81.000 ciberataques registrados a 31 de diciembre de 2017 con los más de 200.000 contabilizados al cierre de 2020, "el año de la pandemia", como ha recordado Grande-Marlaska, poniendo en valor los planes del Ejecutivo para hacer frente a esta amenaza.

"Yo a usted no le culpo de los ciberataques que se están produciendo en España", le ha dicho el senador del PP, lamentando a continuación que el Gobierno responda con evasivas a las cuestiones formuladas sobre esta cuestión debido, según él, a que los ministerios del Interior y Defensa están "a ver quién quita competencias a quién en un juego de tronos, porque cada uno quiere mantener su reino de taifas".

El senador del PP ha concluido su intervención aludiendo a la polémica por la adquisición de una cinta de correr para renovar la que estaba en el Ministerio del Interior desde antes de la llegada de Grande-Marlaska. "Se tiene que tomar esto en serio porque el internet de las cosas y el 5G todavía no ha empezado, pero es hackeable un marcapasos, un coche o hasta una cinta de correr de estas chulas", ha señalado.

CIBERSEGURIDAD Y JOGGING

Grande-Marlaska ha contestado poniendo en duda los conocimientos sobre la materia del senador Francisco Javier Márquez. "Creo que usted en materia de ciberseguridad habla de oído y en materia de jogging algo parecido", ha dicho, comparando el tema tratado en la sesión de control con la alusión al ejercicio físico.

"Confunde los ciberataques con la ciberseguridad", le ha reprochado el titular del Interior, añadiendo que lo primero "es parte" de lo segundo. En este sentido, ha citado la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, que se ha "potenciado" en Interior junto al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras o el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

El ministro también ha mencionado el Plan Estratégico de Cibercriminalidad aprobado en 2021 y que busca promover la "cultura de la prevención", la especialización de las Fuerzas de Seguridad o impulsar la coordinación tanto nacional como internacional. "¿Le suena?", le ha preguntado al senador del PP.

Grande-Marlaska ha continuado citando al Departamento de Seguridad Nacional y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de la que derivan, según ha dicho, "el resto de planes que dan respuesta a un problema de una importancia como es la ciberseguridad y, dentro de la ciberseguridad, la cibercriminalidad".