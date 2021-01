Marlaska cree que es pronto para evaluar a Madrid como zona catastrófica: "Aún no se pueden valorar los daños"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la gestión realizada por el Gobierno tanto en la prevención como en la actuación para enfrentar los efectos de la borrasca 'Filomena' a nivel estatal, autonómico y local y ha indicado que se analizarán todos los daños causados para "activar" todos los resortes de ayuda "conforme a la ley".

Así, confía en la pronta recuperación de todos los ámbitos que se han visto afectados y, de forma paralela ha afirmado que ya se están realizando los trabajos necesarios para evaluar daños y estudiar y articular las ayudas necesarias en los parámetros legalmente establecidos.

Sin embargo, ha añadido que para poder tener una evaluación definitiva habrá que esperar a que concluyan los adversos fenómenos meteorológicos. "Ya estamos trabajando en esa evaluación", ha apostillado.

En todo caso, ha precisado que esta evaluación que corresponde a la etapa de recuperación y se hará no solo en Madrid sino en el resto de zonas afectadas por la emergencia. En definitiva, ha confirmado que una vez concluya y se realice una evaluación con todos los daños se tomará la decisión conforme a la ley.

De momento, ha concluido que todas las capacidades están destinadas a la prevención, a dar respuesta y, en tercer lugar, a ayudar a la recuperación para que "todos salgan indemnes y no dejar a nadie atrás" y se tomarán las medidas para que "todos los afectados" no sufran ningún daño suplementario.

Mientras, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento sigue pidiendo esa declaración. El consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha reiterado esta mañana que en la capital "se dan las circunstancias extraordinarias" que "sin lugar a dudas" justificarían la declaración de zona catastrófica.

En una entrevista en Telecinco, López ha citado el artículo 23 de la Ley de Protección Civil, que prevé los problemas relacionados con las personas, los daños materiales, la paralización de los servicios públicos y de la movilidad, requisitos que se cumplen -ha dicho- para declarar la zona catastrófica "especialmente" en Madrid capital.

Según el consejero, la ley expresa "con mucha claridad" las condiciones que determinan una catástrofe y que "se dan, sin lugar a dudas" en Madrid, como una gran obstaculización al desenvolvimiento normal de los servicios públicos, a la movilidad, a las condiciones normales de vida de los ciudadanos, e "ingentes daños materiales".

Enrique López ha dicho, por otra parte, que la prioridad este martes, una vez abiertas las carreteras, es conseguir que los suministros lleguen a los puntos de abastecimiento, superficies comerciales y hospitales, y ganar movilidad limpiando vías autonómicas y locales.

A este respecto, esta mañana, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado que el Gobierno central haya "rectificado" y se haya abierto a estudiar declarar la capital como zona especialmente afectada por la borrasca Filomena una vez conocidas todas sus consecuencias.

AGUADO PIDE A MARLASKA QUE SE DÉ UN PASEO POR MADRID

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sugerido a Marlaska que se dé un paseo por Madrid y considere que si no "es catastrófico lo que hay ahí fuera, se le parece mucho".

Ayer Marlaska aseguraba que "no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados" como para declarar la ciudad de Madrid zona catastrófica por el temporal de nieve, tal y como está estudiando solicitar el Ayuntamiento. "Le sugiero al ministro Marlaska que se de un paseo si puede por Madrid y vea si es no es una zona catastrófica. Nunca he visto a Madrid en estas circunstancias y si no es catastrófico lo que hay ahí fuera se le parece mucho", ha indicado Aguado tras la visita al Puesto de Mando de Alto del Arenal para reconocer la labor de los empleados de Metro de Madrid.

El vicepresidente ha insistido en que no ha visto "nada similar" en Madrid y teme que tardará "unos cuantos días o semanas" en recuperarse la región, ya que se van a complicar "mucho" las labores de recuperación y limpieza de las calles.

Por ello, una vez más, Aguado ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para ayudar a ir quitando nieve de corredores y aceras, porque pese a que están haciendo las administraciones "todo lo posible" va a ser "imposible llegar a todos los rincones de la ciudad de Madrid".

"Todos los operarios están trabajando a destajo para hacer frente a una borrasca que no hemos vivido en Madrid desde hace más de 70 años. Cuanto antes echemos una mano nosotros a nuestros vecinos será más fácil salir adelante", ha insistido Aguado.

