Marlaska censura que Cs "lo señale" como hizo ETA y dice que "no se paga ningún peaje" por los Presupuestos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha censurado este martes que Ciudadanos (Cs) "lo señale" como hizo ETA en su etapa como juez de la Audiencia Nacional y ha defendido que "no se paga ningún peaje" por los apoyos para aprobar los Presupuestos Generales ya que, ha dicho, los acercamientos al País Vasco de presos de la banda terrorista se hacen "en aplicación de la ley penitenciaria".

"No se paga ningún peaje; el Estado de Derecho no pagó ningún peaje a ETA para derrotarla y el Gobierno no paga ningún peaje para aprobar los Presupuestos", ha defendido Grande-Marlaska en la sesión de control en el Senado.

Acto seguido, ha reprochado a Roldán que, mientras hablaba, la portavoz de Cs le hiciera gestos de desaprobación desde su escaño. "Señáleme como me señalaron ellos, porque yo fui objetivo de ellos", le ha dicho.

Grande-Marlaska ha sostenido que lleva dos años, desde que llegó a mediados de 2018 al Ministerio del Interior, "aplicando una política penitenciaria seria" y que los Presupuestos se aprueban porque es "lo que necesita España" para afrontar la recuperación económica en una situación de crisis por la pandemia de COVID.

"DELEGADA DE CLASE DE LAS DERECHAS"

El titular del Interior ha criticado el "discurso caótico" de Lorena Roldán, a quien ha llamado "delegada de clase de las derechas" por sus críticas por el centenar de acercamientos de etarras, y también por otras cuestiones como las visitas de familiares de etarras y dirigentes de EH Bildu a los presos cuando había restricciones de movilidad por la COVID o que se saque del módulo de aislamiento a terroristas como Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote.

La senadora ha vinculado estas decisiones a una llamada directa previa del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y ha censurado que el Gobierno apruebe los Presupuestos contando con el apoyo de este partido o de ERC, "después de despreciar la vía moderada de Ciudadanos". "No cuela que esto salga gratis", ha añadido Roldán, que también ha reprochado los 416 actos de bienvenida a los etarras (ongi etorris) que se celebran con "impunidad", culpando de ello al Gobierno de Pedro Sánchez.

Como en otras ocasiones, Grande-Marlaska ha lamentado que Cs "olvide" que ETA fue derrotada, recordando su papel como juez de la Audiencia Nacional en unos "momentos difíciles". "Hoy es mucho más fácil", ha dicho al recordar que la dispersión fue útil cuando había atentados y tras recordar que "quienes aplican la ley general penitenciaria son los funcionarios y las juntas de tratramiento, que son quienes proponen la progresión de grado o dónde cumplir la condena".