Marlaska califica de "preocupantes" las imágenes tras el fin del estado de alarma

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de "preocupantes" las imágenes que pudieron observarse en varias ciudades españolas al concluir el estado de alarma la madrugada del pasado domingo y ha apelado a la responsabilidad ciudadana frente a la covid-19.



"No hay que descontextualizar" las situaciones vividas esa noche con numerosas personas en las calles, ya que se trató de una circunstancia muy concreta ocurrida en el momento en el que decayó el estado de alarma, ha descrito el ministro en rueda de prensa.



La responsabilidad hacia uno mismo supone la manera de ser responsable hacia los demás, ha considerado Grande-Marlaska, quien ha explicado que el momento del fin del estado de alarma ha podido fijarse gracias al esfuerzo de los sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del conjunto de los ciudadanos y del proceso de vacunación.



Preguntado por la solicitud de refuerzo policial efectuada desde Madrid ante las situaciones de riesgo registradas la noche del sábado al domingo pasados, el ministro ha asegurado que existen los medios precisos en Madrid y el resto de autonomías para que las medidas vigentes se cumplan conforme a la normativa.



Ha citado las juntas de seguridad, en las que se estudian las actuaciones concretas que se acometen en este ámbito para que se cumplan las medidas en cada territorio, igual que ha ocurrido durante estos catorce meses.



El ministro ha hecho también un llamamiento a la responsabilidad política porque no se puede llamar a una libertad "mal entendida", ya que libertad representa el deber de garantizar también la del otro, "no solo la nuestra".



Madrid, Castilla y León y el resto de las comunidades cuentan con los medios necesarios y las fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de las actuaciones vigentes, ha concretado.



El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, también ha analizado las imágenes que pudieron verse al finalizar el estado de alarma en las calles y ha dicho que en primer lugar hay que "contextualizar" esas situaciones en el momento en el que se produjeron y no pensar que se vayan a repetir de manera periódica, porque no es esa la realidad.



Fue una "explosión de júbilo que nos ha preocupado" pero no supone que haya que extraer como conclusión que se van a repetir cada fin de semana, ha reflexionado Puente.



Hasta el fin del estado de alarma muchos ciudadanos han permanecido sin salir de la manera habitual, ha argumentado.



Grande-Marlaska ha comparecido en rueda de prensa junto al alcalde de Valladolid tras presentar la campaña informativa sobre la entrada en vigor, este martes, de la reforma legal que limita a 30 kilómetros por hora la velocidad en vías urbanas con un único carril por sentido de circulación.