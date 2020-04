Marlaska: Autocrítica sí, arrepentimiento no porque implica culpabilidad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado sobre su gestión en la pandemia del coronavirus que "autocrítica sí", pero "arrepentimiento no, porque implica culpabilidad", mientras el PP ha asegurado que las declaraciones general del Santiago descubrieron las "ordenes del Gobierno".

Marlaska ha contestado este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado a dos preguntas del grupo popular por su gestión durante la pandemia del coronavirus, una sobre si mantiene "que el Gobierno no tiene nada de qué arrepentirse" y otra sobre si Interior "está trabajando para evitar opiniones contrarias al Gobierno en las redes sociales".

Esta segunda iniciativa la tramitó el grupo popular ayer lunes, tras las declaraciones del general José Manuel Santiago en las que señalaba que la Guardia Civil trabaja en combatir los bulos y las noticias falsas con el objetivo de "minimizar (...) el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".

El ministro ha contestado a la primera pregunta, formulada por el senador Carlos Floriano, afirmando: "Autocrítica sí, evaluación de nuestra actuación sí, rendición de cuentas sí, (pero) arrepentimiento no, porque arrepentimiento implica culpabilidad".

Y se ha preguntado si "alguien es capaz de culpabilizar al Gobierno de la nación, a los Gobiernos autónomicos, a cualquier Gobierno del mundo por una pandemia global", durante la que ha reconocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha "cometido errores", pero continúa autoevaluándose para evitarlos.

Floriano ha criticado diferentes medidas tomadas por el Gobierno y le ha exigido que "no ataque la libertad de expresión", porque, "si no se hacen test, hay que denunciarlo; si hay más muertos de los que dicen, hay que denunciarlo; si las gestión es atolondrada y soberbia, hay que denunciarlo".

"Usted tiene que garantizar que esas críticas se puedan hacer", ha añadido y ha asegurado que "el general de la Guardia Civil no tuvo un lapsus: siguió las órdenes del Gobierno".

"En democracia los críticos no tienen que callarse. Si quieren unidad, no cambien mordazas por mascarilla, no cambien mordazas por test, no cambien mordazas por los familiares muertos", ha concluido.

En la misma línea, el senador popular David Erguido ha dicho al ministro que "el problema es que hemos conocido que se enviaron instrucciones operativas a las comandancias para identificar cualquier información que provoque desafecto a las instituciones del Gobierno, y lo que era un lapsus parece que se ha convertido en una orden".

El ministro ha contestado con un no "rotundo" a la acusación de que se usen las redes sociales para atajar las críticas al Gobierno y ha incidido en que las fuerzas y cuerpos de seguridad rastrean para detectar y desactivar "informaciones falsas que solo tienen un móvil lucrativo o de causar alarma social; no una critica, sino alarma social".

Ha precisado que de esta labor "se han beneficiado el conjunto de las instituciones, que es beneficiarse la ciudadanía y es la seguridad de todos, la democracia", y ha asegurado que él nunca instrumentalizará a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional, con las que trabaja desde hace 30 años.