Marlaska asegura que se actúa contra agentes que amenazan a independentistas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy que los jueces y la Administración están actuando contra los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que hayan podido insultar o amenazar a independentistas catalanes aunque ha añadido que en todo caso son una minoría.

Así lo ha dicho el titular del Interior en el Congreso a una pregunta del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Gabriel Rufián, que le ha pedido: "Haga algo con el guardia civil que en Facebook me ha dicho 'ojalá te fusilen a ti y a eso que llevas en la mano que entiendo que es tu hijo'".

También "haga algo con el guardia civil de día y tuitero facha de noche, el teniente coronel que durante meses se dedicó a insultarnos en la red y con los tres policías nacionales que se mofaron de Oriol Junqueras cuando estaba en un furgón policial y dijeron 'ya verás la que le va a caer al osito'", le ha reclamado Rufián.

Asimismo, "con el salvaje que le sacó un ojo" a un ciudadano el 1 de octubre con una pelota de goma, con el inspector que rompió la nariz al fotoperiodista y con el policía nacional que escupió e insultó a dos diputados

"Evidentemente cualquier actuación que no se corresponda con la legalidad y más si es cometida por un funcionario público sea policía, guardia civil o cualquier miembro de la Administración tendrá la respuesta oportuna conforme al ordenamiento jurídico", ha asegurado Grande-Marlaska.

No obstante ha aclarado que será así para "cualquier violencia y venga de quien venga y también de cualquier ciudadano que trate de menoscabar o perturbar el desarrollo de la convivencia en términos pacíficos".

Ha añadido que de ser ciertos los hechos referidos por Rufián habrían sido cometidos por "una auténtica minoría porque los que actualmente están destinados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya nacieron en democracia".

Ha explicado que algunos de esos casos "ya están judicializados con lo que hay que dejar que los tribunales resuelvan conforme al procedimiento adecuado".

"En aquellos que no dependen del poder judicial porque los hechos no son constitutivos aparentemente de delito y puedan serlo de una sanción administrativa no tenga duda de que ya se han abierto expedientes que se están tramitando y la resolución que recaiga será la procedente", ha asegurado el ministro.

Pero ha insistido: "Los funcionarios públicos tenemos un plus de garantizar la neutralidad política en nuestras actuaciones y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo hacen día a día".