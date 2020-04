Marlaska acusa a Vox de "indecencia" y defiende la "vigilancia digital contra desaprensivos"

Olona pide una subcomisión para investigar la estrategia de "identificar al disidente" y el ministro niega que se persiga la libertad de expresión

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este miércoles de "indecencia" a Vox por defender que el "Gobierno socialcomunista" actúa durante el estado de alarma por la pandemia de Covid-19 como "rapiña para imponer el modelo chavista", limitando las libertades en una estrategia de monitorización de Internet para "identificar al disidente".

En respuesta a una interpelación urgente defendida por la diputada de Vox Macarena Olona, el ministro del Interior ha vuelto a negar este extremo asegurando que se está llevando a cabo una "vigilancia digital contra desaprensivos que pretenden aprovecharse de la crisis sanitaria poniendo en riesgo la salud de todos".

Olona ha anunciado que su grupo ha pedido que se cree una subcomisión de investigación a propósito de la polémica del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, que habló en calidad de técnico de que se identificaban bulos que afectan a "instituciones del Gobierno", matizando luego que se refería a instituciones. La diputada ha aclarado que no cuestionan al Instituto Armado sino las órdenes que reciben.

Grande-Marlaska ha defendido el trabajo de monitorización en redes sociales y de la web oscura --que no usa navegadores tradicionales--, así como medidas como reforzar el Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno en el marco de la estrategia contra la desinformación. Además, ha recordado que se han detectado bajo el estado de alarma 274 eventos de desinformación y también bloqueado 45.733 dominios por su potencial peligro.

"No hablamos de opiniones personales y críticas al Ejecutivo", ha sostenido Grande-Marlaska sobre el rastreo de Internet. Como ejemplo, ha citado la difusión de documentos oficiales manipulados sobre el estado de alarma o con falsos remedios para evitar la Covid-19, así como de alimentos, transportes o infraestructuras críticas.

Los beneficiados de las alertas de bulos, ha dicho, son desde instituciones del Estado hasta gobiernos autonómicos o locales. "La libertad de expresión no se limita, nuestros derechos fundamentales no se limitan, al revés, se refuerzan porque se realizan en un marco de certidumbre", se ha justificado el titular del Interior, antes de apelar a la diputada de Vox: "Lo único que se limitan son las actividades desaprensivas, espero que no le quiera usted dar amparo".

HOMOSEXUALIDAD E INFORMES DE ABOGACÍA

En el debate se ha hecho mención a una palabras esta mañana en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuestionando a Vox por no defender a los homosexuales. Olona ha dicho que esto es falso, que no cuestionan la homosexualidad, y Grande-Marlaska le ha afeado su "fijación" con su orientación sexual y le ha pedido a la diputada que haga esa defensa ante "la gente de Hazte Oír". "Que no somos enfermos", ha añadido.

El ministro ha acusado a la diputada de Vox de hacer "refrito" de sus declaraciones públicas y de sus comentarios en Twitter, citándole dos casos: que acusara al Gobierno de practicar la eutanasia con los ancianos enfermos de Covid-19 y que iban a levantar campos de concentración para separar a personas sanas y contagiados. Para Grande-Marlaska esto es prueba de la "perseverancia en la exageración, en la falsedad y la falta de rigor parlamentario e institucional".

Olona ha citado un ejemplo de supuesto bulo propiciado por Grande-Marlaska, cuando habló de un caso de violencia de género de un detenido en Valladolid que luego quedó en libertad. El ministro ha dicho que ya había reconocido que se equivocó, pero que no fue por dar una información falsa, sino porque hizo un comentario en un medio de comunicación de acuerdo a los datos que tenía tras el arresto.

"Lo falaz es no completar la información, faltar a la verdad, desprestigiar faltando", ha señalado Grande-Marlaska en respuesta a Olona y su alusión al informe de la Abogacía General del Estado sobre las sanciones por incumplir el estado de alarma, "informes divergentes entre la misma Abogacía", ha puntualizado el titular del Interior, añadiendo que estos "no son vinculantes".

"Usted es una persona creo que inteligente, es joven, tiene la suerte de ser hija de la democracia, pero tenga cuidado, el tiempo pasa muy rápido, intenta coger los valores democráticos, abrigarse con ellos, los valores de la tolerancia, del respeto de la dignidad y la diversidad", ha concluido Grande-Marlaska, a modo de "consejo" a la diputada de Vox.