'Marismas', un thriller "con luz y oscuridad" escrito por madre e hijo

Beatriz Roger y Luiso Soldevila son madre e hijo y, además, los autores de 'Marismas', un thriller que "huye de verdades absolutas" para "relatar una historia humana, con emociones, con luz y oscuridad".

La novela, que publica Planeta, arranca con la misteriosa desaparición de una niña en las marismas del río Ter. Un detective marcado por su pasado y una mente perturbada son los principales reclamos de este criminal escrito a cuatro manos.

Los autores cuentan a Europa Press cómo ha sido escribir un libro manteniendo este parentesco. "Escribir a dos manos --dice Luiso-- tiene ventajas y desventajas. Las primeras son la compañía, la complicidad y el hecho de compartir una aventura excitante. También es más difícil caer en el desánimo. En nuestro caso, si mi madre se venía abajo, yo la animaba y al contrario. No estás solo. Eso es bueno. Tienes más ideas porque hay dos cabezas pensando. Por el contrario, como desventajas, podríamos decir que requiere de mucha más organización. Hay que buscar huecos, encontrarse, cuadrar las ideas, la hoja de ruta".

Por su parte, Beatriz comenta que para ellos ha sido fácil llegar a acuerdos. "Nos conocemos mucho y coincidimos en lo importante. Los dos teníamos claro que íbamos a trabajar mucho, pero que lo más importante era que disfrutásemos".

A partir de esa premisa, fijaron una hoja de ruta que, es cierto, después fue sufriendo variaciones (sin perder el hilo de la trama de vista) e improvisaciones. Cada uno escribía un bloque de varios capítulos y el otro, otros tantos. Intercambiaban el material y opinaban o corregían lo del otro. Así durante meses, hasta que satisfechos, lo juntaron en un único documento y trabajaron juntos usando el "Control de cambios", su gran aliado.

"Ser madre e hijo -añaden-- nos ha ayudado, precisamente por la confianza y el cariño. Con una relación tan próxima y un vínculo tan fuerte, es más difícil que surjan egos porque, en realidad, cuando te parece que el otro lo está haciendo bien, lo que estás es muy contento y orgulloso y, si algo no te parece tan acertado, lo comentas con cariño y en plan constructivo".

Preguntado por su opinión sobre el debate abierto sobre la autoría colectiva a raíz del fenómeno Carmen Mola, señalan que ellos acabaron su manuscrito poco antes del principio de la pandemia. "En ese momento, no podíamos imaginar que en octubre de 2021 saltaría el notición de que Carmen Mola eran tres hombres. Tres autores. Nosotros simplemente decidimos hacerlo, sin detenernos a pensar en la opinión que eso merecería porque ni siquiera soñábamos con que 'Marismas' viera la luz. O sí. Quizás soñar era justo lo que hacíamos cuando nos lanzamos a esta aventura", reflexionan.

A su parecer, "si la novela gusta no importa demasiado si el autor es una sola persona o más de una". "Al menos, a nosotros, a la hora de leer o de escoger una novela, no nos parece un criterio prioritario. Pero sí tiene cierto atractivo, hace gracia, provoca curiosidad y uno se debe preguntar si no resulta más complicado que hacerlo solo", reconocen.

Sobre la trama de 'Marismas', Beatriz Roger recalca que, aparte de ser "trepidante", intenta plasmar "situaciones muy humanas". Partiendo de algo tan angustioso como una desaparición --ese "no saber", que todos entendemos como lo peor-- se quiere reflejar "la humanidad absoluta de todos los personajes". "Los que más van a gustar porque puedes encariñarte con ellos, pero también la de los que más rechazo pueden provocar", apostilla.

"DE FIBRA TIERNA"

En esta línea, Soldevila agrega que su voluntad era ofrecer una historia "donde todos pudiésemos vernos reflejados y, de no hacerlo, comprender qué les sucede a algunas personas para volverse oscuras, para hacer cosas indeseables". "Somos los dos de fibra tierna y cuando leemos, nos gusta sentir que casi conocemos a esas personas cuyas vidas o experiencias nos están relatando", afirma.

Por otra parte, el escritor pone de manifiesto que formación cinematográfica y carrera profesional ha influido en el ritmo con el que se narra la acción. "Soy un devorador de cine y series y enseguida me sumerjo en el paisaje, en el ambiente. Me imagino a nuestros personajes moviéndose en la zona, casi actuando, como si un 'travelling' les siguiese rodando. El objetivo era que cada final de capítulo te dejará con ganas del siguiente, como nos sucede con las series de televisión que nos gustan", dice.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También es fundamental en el libro el paisaje, que adquiere "un protagonismo absoluto". "De hecho, nos pareció superimportante que el lector pudiese empaparse del lugar, imaginarlo, casi palparlo y olerlo. El invierno, la humedad, el viento, la playa, el mar revuelto, el río, los arrozales, la neblina... queríamos que fuese un poco mágico, diferente", describe Beatriz.

Sobre sus carreras, madre e hijo señalan que cada uno trabaja proyectos personales --Luiso está escribiendo una novela de fantasía y Beatriz puliendo otra acerca de su trabajo, la rehabilitación de drogodependientes--.

Además, están centrados en la promoción de 'Marismas' y confían en que la acogida les permita que Nico Ros vuelva a ver la luz en otra novela. "Así que, si todo va bien y seguimos con nuestro detective, esos otros proyectos personales tendrán que esperar. De hecho, estaríamos encantados si así fuera porque significaría que seguimos escribiendo juntos. Ha sido una experiencia increíble y seguimos llevándonos muy pero que muy bien", concluyen entre risas.