Mariscadores de a pie piden a la Junta "mayor vigilancia en los caladeros" y cobrar las ayudas "comprometidas"

Las asociaciones de mariscadores 'Nueva Umbría', la Asociación 'Río Piedras' y la de Doñana (Almonte), han solicitado este lunes a la Junta de Andalucía "más vigilancia en los caladeros" de la coquina que "han ido a la destrucción desde 2021" por "la falta de vigilancia" sobre el furtivismo, así como de "los barcos que han cogido una tara mucho mayor de la que le corresponde, sin que nadie hay hecho nada", del turismo y de la pesca ilegal, toda vez que han reclamado el cobro de las ayudas "comprometidas", de las que "no se ha cobrado nada desde el verano".

Así lo han manifestado a las puertas de la Delegación de Agricultura y Pesca en Huelva, donde el presidente de la Asociación 'Nueva Umbría', Emilio Jaldón, ha lamentado que, actualmente, con todas estas cuestiones expuestas "el mariscador coge tres kilos diarios" algo que "no es viable" y que "no llega ni para pagar el autónomo" y "desde julio no llega un sueldo digno a casa de un mariscador" que están esperando "desde el verano a cobrar las ayudas, de las que no hemos visto nada".

En este sentido, ha explicado que hay barcos que "si su tara es de 90 kilos, ha llegado a recoger hasta 400 kilos de coquinas" lo que junto con el resto de problemas con los que se han encontrado "ha llevado a la destrucción del caladero" por lo que solicitan "que haya vigilancia" para que se recupere" y puedan "llevar un sueldo digno a su casa".

Jaldón ha explicado que desde mayo y hasta mediados de junio tuvieron una parada y que ahora mismo llevan más de un mes de parada biológica --comenzó el 3 de octubre-- por "falta de recursos para poder trabajar y sin saber cuándo vamos a cobrar esta parada, porque aún no hemos cobrado la de mayo y junio", toda vez que ha expuesto que esta última parada será, de momento, "indefinida" porque "el caladero va a necesitar seis meses mínimo para recuperarse".

En este punto, han indicado que hay un total de 246 mariscadores de a pie con licencia en Huelva, de los cuales "un total de 120" pertenecen a estas asociaciones, así como han apuntado que "solo 160 podrán acceder a las ayudas" porque "muchos no han podido pagar su cuota de autónomo para poder llevar comida a casa" y ahora "no cumplen los requisitos" para poder solicitar las ayudas.

Asimismo, los representantes de estas asociaciones han pedido la dimisión del director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) al considerar que "no está cumpliendo con su trabajo" por "la falta de vigilancia e inspección" ya que "el caladero no tenía que haber llegado a esto" y que "entre en su lugar una persona que quiera trabajar". "Han destruido nuestro trabajo y los caladeros y no queremos vivir de limosnas mientras ellos tienen un sueldo muy bueno", ha señalado Jaldón.

Por su parte, el presidente de la Asociación 'Río Piedras', José Prieto, se ha lamentado de que llevan "seis meses para cobrar las ayudas" de la parada anterior porque "no nos dicen ni cuando tenemos que echarla y termina el 3 de diciembre" por lo que se ha cuestionado que "si todavía no se ha cobrado la anterior" si "van a esperar otros seis meses para la de ahora".

Finalmente, han lamentado que aunque el caladero está cerrado, siguen asistiendo "furtivos" para capturar la coquina, por lo que han reiterado la necesidad de que haya "mayor vigilancia". "No se han hecho inspecciones y así hemos llegado a la situación actual", han concluido.