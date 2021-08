Marion Cotillard recibirá el día 17 de septiembre el segundo Premio Donostia del 69 Festival de Cine de San Sebastián

El documental 'Bigger Than Us', que ha coproducido, se proyectará el día 18 de septiembre en el Victoria Eugenia

La actriz Marion Cotillard recibirá el segundo Premio Donostia que se concederá en la 69 edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará el 17 al 25 de septiembre en la capital guipuzcoana. El galardón honorífico será entregado a la actriz francesa el 17 de septiembre durante la ceremonia de inauguración del certamen en el Auditorio Kursaal.

En un comunicado, los organizadores del Zinemaldia han destacado que Cotillard es "una de las actrices francesas más internacionales de la cinematografía contemporánea".

Ganadora del Oscar, del Globo de Oro y del Premio BAFTA por su interpretación de Édith Piaf en 'La Môme/ La Vie en Rose' ('La vida en rosa' de Olivier Dahan, 2007), la actriz francesa "ha brillado con intensidad en producciones europeas y estadounidenses que la han llevado a desempeñar con igual talento roles dramáticos, cómicos y de acción junto a cineastas como Michael Mann, Christopher Nolan, Woody Allen, Steven Soderbergh, James Gray, los hermanos Dardenne, Arnaud Desplechin, Nicole Garcia, Leos Carax y su pareja, el director y actor Guillaume Canet".

Nacida en París en el seno de una familia de artistas, debutó como actriz cuando aún era una niña en una de las obras de teatro de su padre, Jean-Claude Cotillard.

Tras participar en series televisivas, hizo su primer papel para el cine en 'L'histoire du garçon qui voulait qu'on l'embrasse' (Philippe Harel, 1994). Su participación en 'Taxi' (Taxi Express, Gérard Pirès, 1998) le granjeó la primera de sus seis nominaciones a los Premios César.

Más tarde volvería a meterse en la piel de Lilly Bertineau en 'Taxi 2' (2000) y 'Taxi 3' (2003) -ambas dirigidas por Gérard Krawczyk-, las secuelas de la taquillera saga de acción escrita y producida por Luc Besson.

Cotillard se desdobló para encarnar a las dos hermanas gemelas enfrentadas en 'Les jolies choses/ Pretty Things' (Gilles Paquet-Brenner, 2001), con la que volvió a ser candidata al César en la categoría de mejor actriz revelación.

Asimismo, su fama en Francia "creció gracias a la comedia romántica 'Jeux d'enfants/ Love Me If You Dare' ('Quiéreme si quieres', Yann Samuell, 2003), tras la que realizó su primera incursión en Hollywood gracias al estadounidense Tim Burton, que la incluyó en el coral elenco de 'Big Fish' (2003)", recuerdan desde el Festival.

Finalmente, ganó el César como mejor actriz de reparto en el drama romántico de trasfondo bélico 'Un long dimanche de fiançailles / A Very Long Engagement' ('Largo domingo de noviazgo', Jean-Pierre Jeunet, 2004), y ese año también formó parte del equipo de 'Innocence' (Lucile Hadzihalilovic, 2004), que obtuvo el Premio New Directors en San Sebastián.

Después de trabajar en 'Mary' (Abel Ferrara, Perlak, 2005), en 'Sauf le respect que je vous dois/ Burn Out' (Fabienne Godet, New Directors, 2005) y en 'Fair Play' (Lionel Baillu, Premio Kutxa New Directors, 2006), la actriz dio vida a la dueña del restaurante de quien se enamora el personaje de Russell Crowe en 'A Good Year' ('Un buen año', 2006), de Ridley Scott.

Desde el certamen donostiarra han recordado también que "su aplaudida recreación de la célebre cantante Édith Piaf marcó un antes y un después en su carrera al convertirse en la primera actriz gala en lograr el Oscar por una interpretación realizada en idioma francés". Su papel en 'La Môme' ('La vida en rosa', Oliver Dahan, 2007) también le valió a Cotillard el Globo de Oro, el Premio Bafta y su segundo Premio César, esta vez como actriz principal. Poco después, recibió la Medalla de la Orden de la Artes y Letras de Francia.

A partir de entonces, Cotillard multiplicó sus apariciones en producciones de Hollywood como 'Public Enemies' ('Enemigos públicos', Michael Mann, 2009), en la que encarnó a Billie Frechette, la novia del gánster John Dillinger; el musical 'Nine' (Rob Marshall, 2009), en el que volvió a mostrar sus habilidades como cantante y bailarina; películas de acción como 'Inception' ('Origen', 2010) o 'The Dark Knight Rises' ('El caballero oscuro: La leyenda renace', 2012), ambas dirigidas por Christopher Nolan; comedias como 'Midnight in Paris' (Woody Allen, 2011) y thrillers como 'Contagion' (Contagio, Steven Soderbergh, 2011), 'Blood Ties' (Lazos de sangre, Guillaume Canet, 2013) y 'Allied' (Aliados, Robert Zemeckis, 2016); o dramas como 'The Inmigrant' ('El sueño de Ellis', James Gray, 2013), que fue su primer papel protagonista en una cinta estadounidense, o 'Macbeth' (Justin Kurzel, 2015).

Entretanto, la actriz ha seguido trabajando con importantes cineastas europeos como Jacques Audiard ('De rouille et d'os/ Rust and Bone', 'De óxido y hueso', 2012) o los hermanos Dardenne ('Deux jours, une nuite/ Two Days, One Night'; 'Dos días, una noche', 2014), con quienes consiguió su quinta y sexta nominación al César, respectivamente; y también ha actuado a las órdenes de Xavier Dolan ('Juste la fin du monde/ It's Only the End of the World', 'Solo el fin del mundo', 2016), Arnaud Desplechin ('Les fantômes d'Ismaël/ Ismael's Ghosts', 'Los fantasmas de Ismael', 2017) y Leos Carax, con quien acaba de protagonizar 'Annette' (2021), "inclasificable musical" que inauguró recientemente la competición oficial del Festival de Cannes.

También ha trabajado al lado de actores y actrices como Matthew Modine, Forest Whitaker, Christian Bale, Daniel Day-Lewis, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Clive Owen, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner, Michael Fassbender, Brad Pitt, Louis Garrel, Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, Vincent Cassel, Benoît Magimel, François Cluzet, Adam Driver y Johnny Depp, quien también recibirá el Premio Donostia en la 69 edición del Festival de San Sebastián.

'BIGGER THAN US'

"Firme defensora de la preservación del medio ambiente, la actriz es también coproductora de 'Bigger Than Us', un documental de Flore Vasseur producido por Denis Carot, de la compañía Eizévir", según han destacado las mismas fuentes.

Este filme, que da voz a la juventud comprometida, podrá verse en San Sebastián como Proyección Especial Premio Donostia el sábado 18 de septiembre en el Victoria Eugenia. Antes, fue programado en el Festival de Cannes junto a otros títulos dirigidos a sensibilizar al público con respecto al cambio climático y su impacto medioambiental.

Por otro lado, el domingo 12 de septiembre se pondrán a la venta las entradas para la entrega del galardón a Cotillard, que se realizará durante la ceremonia inaugural del Festival (17 de septiembre) e incluirá la proyección del corto 'Rosa Rosae'. 'La Guerra Civil', de Carlos Saura, y del largometraje 'Yi miao zhong/ One Second' ('Un segundo'), de Zhang Yimou.