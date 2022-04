Marín valora que el sector ha logrado esta Semana Santa "recompensa" a su trabajo en pandemia para recuperarse

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha considerado este lunes que el sector turístico ha logrado durante esta recién concluida Semana Santa "recompensa" al trabajo que ha desarrollado durante la pandemia de Covid-19 para posibilitar su "recuperación".

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, el vicepresidente andaluz y consejero de Turismo se ha pronunciado así a modo de balance de cómo ha transcurrido la Semana Santa en clave turística en Andalucía, al respecto de lo cual ha insistido en señalar que "se han superado de forma muy amplia las previsiones" iniciales.

En esa línea, Marín ha defendido que "hemos recogido el esfuerzo que se ha venido haciendo durante la pandemia por parte de los profesionales y la administración a la hora de poner en marcha las herramientas necesarias para este momento de la recuperación del sector turístico en la comunidad autónoma".

"Ese trabajo ha tenido la recompensa" en forma de "una Andalucía que ha rozado el lleno técnico en muchas provincias", según ha celebrado el vicepresidente antes de defender que "el turismo ha demostrado que está ayudando a esa recuperación económica que necesitábamos después de dos años de mucha tristeza", un sentimiento que ahora se ha transformado "en mucha alegría y ganas de vivir", según ha añadido.

Marín ha explicado que ha estado en contacto "con los empresarios" del sector turístico, que le han hablado de que se ha producido "una recuperación muy importante, muy por encima de lo que incluso preveían", y "la mayoría me habla de datos muy superiores a los de 2019, que fue año de récord histórico en el turismo en Andalucía".

En esa línea, el vicepresidente ha sostenido que Andalucía ha sido "un ejemplo pionero, porque todo el mundo quería venir" a esta comunidad autónoma para vivir su Semana Santa.

Por otro lado, a propósito del fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores a partir de esta semana, salvo excepciones en determinados espacios, y ante la cercanía de las fiestas de primavera que, como la Feria de Abril de Sevilla, se celebrarán en Andalucía durante las próximas semanas, Marín ha apelado a "ser prudentes después de lo que hemos vivido" con la pandemia.

No obstante, ha comentado que "con las vacunas y los avances en los últimos meses nos podemos permitir ir sin mascarillas en exteriores, y dentro de las casetas --en las ferias-- y de restaurantes, tenemos que seguir atendiendo las recomendaciones de los expertos" para saber si es conveniente seguir usando las mascarillas o no, porque esa cuestión no debe decidirse a partir de "opiniones de políticos", según ha sostenido el vicepresidente.

Así, Marín ha concluido señalando que "tenemos que irnos acostumbrando a la normalidad de antes" de la irrupción de la Covid, pero "pediría siempre que siguiéramos esas instrucciones para no vernos con sorpresas que nunca son agradables". "Es más importante prevenir que curar", ha sentenciado el vicepresidente para concluir.