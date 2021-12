Marín ve una "vergüenza nacional" que Sánchez "utilice el dinero de todos" para "favorecer" a ayuntamientos del PSOE

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha afirmado que el presidente del Gobierno "no tiene ningún plan para el sector turístico de este país" y ha calificado de "vergüenza nacional" que "utilice el dinero de todos los españoles de forma discriminatoria para favorecer solamente a ayuntamientos del PSOE".

"Por qué a Vigo y no al resto de poblaciones de España. No se puede entender por qué a un ayuntamiento de Andalucía no se le da ese tipo de ayuda del programa del Ministerio de Turismo y sí a Vigo, que no tengo nada en contra, pero de verdad que es que Pedro Sánchez no tiene ningún plan", ha añadido Marín a pregunta de los periodistas.

El vicepresidente y consejero de Turismo ha insistido en que "utiliza el dinero de los españoles para hacer campaña y eso es vergonzoso cómo está utilizando el dinero de los españoles para favorecer solamente a ayuntamientos socialistas".

En este sentido, ha criticado que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas "se calle la boca". "Por qué no pide dinero para Sevilla o el mismo trato para Málaga, Tarifa o Vejer. Es sumiso a las ordenes de Sánchez pase lo que pase".

Además, ha insistido en preguntarle al secretario socialista si es "una broma" que Espadas pida un pacto para la sanidad. "No sé hasta dónde llega la capacidad de hacer el ridículo muchas veces, porque acaban de tumbar un presupuesto con 1.000 millones más para Sanidad y ahora habla de pacto", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que "el único pacto que Espadas puede ofrecer a los andaluces es irse a Madrid y dar un puñetazo en la mesa de Pedro Sánchez y decir que se necesitan fondos extraordinarios para luchar contra el Covid en Andalucía".