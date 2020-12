Marín no se siente desautorizado por Arrimadas y comparte sus declaraciones

El vicepresidente de la Junta y coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este jueves que no se siente desautorizado "en absoluto" por la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, que ha descartado concurrir junto al PP en las elecciones andaluzas del 2022.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Marín ha afirmado que las palabras de Arrimadas le parecen "totalmente correctas", ya que PP y Ciudadanos "son dos fuerzas políticas distintas" y que la formación naranja "tiene su propio proyecto para los andaluces".

Arrimadas se ha pronunciado así, y ha añadido que en este momento "no se contempla" la posibilidad de presentarse de forma conjunta a los comicios, al ser preguntada por las palabras de Marín, quien este miércoles, en un acto en Málaga junto al expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, no descartaba "ningún escenario".

El número dos del Gobierno andaluz ha matizado que sus palabras fueron que no descarta "ningún escenario, con nadie" y ha sostenido que "en ningún momento" habló de una coalición con el PP.

"Yo no voy a establecer el criterio periodístico y cada uno puede interpretar lo que considere, pero invito a que me digan cuándo he dicho yo que íbamos a concurrir con el PP a las próximas elecciones", ha enfatizado Marín, que se ha situado como "el primer sorprendido con algunos de los titulares".

Ha subrayado que PP y Ciudadanos están haciendo un trabajo en la Junta que los andaluces "están valorando de forma muy positiva" pero ha recordado que "quedan dos años por delante para las elecciones" y que, cuando llegue el momento, su formación hará "lo que tenga que hacer".

Ha precisado que además "en ningún caso" es un coordinador autonómico el que toma estas decisiones en Ciudadanos, sino la propia Ejecutiva del partido cuando se acerca un proceso electoral.

"No se puede desautorizar algo que no se ha dicho", ha argumentado el líder regional de Cs, que ha añadido que se siente "respaldado" y que trabajará para que Arrimadas sea presidenta del Gobierno de España, puesto que pertenece a una organización que respeta "a pies juntillas". EFE