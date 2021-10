Marín señala que "seguirá la legislatura con un Presupuesto prorrogado" y reprocha a Espadas "ultimátum y amenazas"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia, y Administración Local, Juan Marín, se ha reafirmado este martes en agotar la legislatura con independencia de la aprobación de un nuevo Presupuesto para 2022.

"Seguirá la legislatura con un Presupuesto prorrogado", ha afirmado Marín, quien ha esgrimido que "el presidente no va a convocar elecciones si no lo hablamos antes, no hay ninguna intención de convocar elecciones, tenemos el Presupuesto de 2021 y si hay que prorrogarlo se prorrogará".

Marín ha vuelto a recriminar al secretario general del PSOE, Juan Espadas, que "chantajee" al Gobierno andaluz con "el ultimátum y las amenazas" de exigir el desenlace de la negociación presupuestaria antes de que este miércoles se celebre en el Parlamento el debate sobre el estado de la Comunidad.

En declaraciones a los medios tras participar en un desayuno empresarial organizado por bufete Rull&Asociados, el vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía ha sostenido que "en Andalucía va a haber estabilidad haya o no haya Presupuesto", aun cuando ha reconocido que "lo deseable es que haya Presupuesto".

"En Andalucía va a haber estabilidad hasta el final de 2022", se ha reafirmado el vicepresidente de la Junta, quien ha argumentado que "Juanma (Moreno) y yo tenemos como principal objetivo que Andalucía siga creciendo, el empleo, la confianza, de esto estamos hablando, no de escaños de más o menos".

Marín ha calificado a Espadas de "desorientado" al vincular la aprobación del Presupuesto de 2022 con el debate parlamentario sobre la Comunidad.

"No sabe que estamos hablando de la estabilidad de una Comunidad de 8,6 millones de habitantes, de dar seguridad a nuestro sistema sanitario, educativo, a las políticas sociales, a las inversiones, de garantizar el crecimiento de Andalucía, para eso necesitamos el Presupuesto", ha sostenido el vicepresidente de la Junta, antes de considerar que "no se puede chantejear" al Gobierno andaluz y ha expresado su deseo de que Espadas "rectifique".

"Cuando hablamos del Presupuesto no hablamos de escaños, si no de garantizar el Estado del Bienestar a todos los andaluces", ha sostenido Marín, quien ha estado al líder de los socialistas andaluces a que "si no va a colaborar, yo ya lo dije, que no tenía confianza en él, que lo diga, no que dé un ultimátum".

Tras considerar que "me da vergüenza que el secretario general del PSOE, el señor Espadas, dé un ultimátum al Gobierno" y reprocharle que "donde se ha visto esto en política" e insistir en la situación de "desorientado" del líder socialista andaluz, Marín ha defendido que "los Presupuestos se negociarán cuando lleguen al Parlamento".

Marín ha insistido en que el debate del estado de la Comunidad "no tiene nada que ver" con la negociación del Presupuesto, que ha descrito como "la hoja de ruta en materia de inversiones y de prestación de servicios públicos", así como ha reiterado que "son cuestiones diferentes, no lo entiendo, está perdido", en alusión a Espadas.

El vicepresidente de la Junta y consejero ha subrayado que "tenemos toda la información de las reuniones con todas las fuerzas parlamentarias", mientras que ha esgrimido que a los grupos parlamentarios se les da cuenta de aspectos como que la envolvente financiera del proyecto de Presupuesto de 2022 asciende a 43.000 millones de euros y que el Gobierno andaluz contará con menos dotación para "el servicio autofinanciada, lo que limita la acción del Gobierno para inversiones".