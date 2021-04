Marín rechaza "romper" unidad de compra de vacunas porque genera desigualdad

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, se ha mostrado contrario este viernes a la adquisición de vacunas por parte de las comunidades autónomas, y ha defendido que no se debe "romper" la unidad de compra porque genera "desigualdad".

"No debemos romper la unidad de compra que se estableció dentro de la Unión Europea y a lo que nos comprometimos el Gobierno de España y todas las comunidades autónomas", ha recordado en declaraciones a los periodistas en Sevilla, a la vez que ha considerado una "mala noticia" que haya países, como Alemania, que "ya han roto esa unidad".

En su opinión, eso va a crear un "mercadeo" de las vacunas, lo que "evidentemente, va a crear una gran desigualdad", ya que dependerá de la "capacidad económica ques tenga cada país o cada comunidad autónoma".

Tras recordar que hay comunidades, como la de Madrid, que están estudiando adquirir la vacuna rusa, ha señalado que ello supone que, finalmente, todas las comunidades autónomas "tendrán que buscar la posibilidad de tener el mayor número de viales para inmunizar lo antes posible", aunque ha insistido en que no comparte "esa ruptura de la unión a nivel nacional y europeo".

Preguntado sobre lo que hará la Junta de Andalucía, ha dicho que "lógicamente, actuará en función de lo que vaya sucediendo" y, preguntado directamente si está sobre la mesa la posibilidad de adquirir vacunas desde la comunidad autónoma, ha indicado que "siempre ha existido, no es de ahora, todo el mundo ha tenido en mente si íbamos a tener o no que adquirirlas nosotros".

"Pero hasta ahora se ha respetado (la unidad de compra) y se van a crear muchas dificultades y desigualdades si en España cada uno va 'a ver qué hay de lo nuestro".

Respecto a si el Gobierno andaluz se ha puesto en contacto con proveedores, ha explicado que son las distribuidoras las que "te ofrecen todo ese tipo de material, no sólo la vacuna rusa, pero no se ha tomado la decisión de si entramos o no en ese mercadeo".

Marín se ha referido también a la incertidumbre generada por la suspensión de la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a la población de menos de 60 años, y ha explicado que está "en estudio" la posibilidad de que se pueda suministrar "de forma voluntaria", pero no hay una decisión todavía.

"Creo que habría que retirarla de forma inmediata (la AstraZeneca) y empezar la segunda dosis con otras vacunas", ha apostado, aunque ha insistido en que se está barajando la opción de administrar la segunda dosis de forma voluntaria y que la decisión la tomarán los expertos.