Marín: "Quien entrega su acta y se marcha de Cs a donde le apetezca, para mí merece todos los respetos"

El coordinador de Cs en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha manifestado este viernes que cualquier miembro de su partido que entregue su acta y se marche a donde le apetezca, para él "merece todos los respetos".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Marín se ha pronunciado así en relación con las salidas que se están produciendo de Ciudadanos y ha apuntado que desea lo mejor al exconsejero en la Comunidad de Madrid Ángel Garrido tras anunciar este viernes que "se marcha de la política, porque ha decidido que su etapa terminó".

"Ser de Cs es muy complicado, yo eso lo entiendo, porque tener que estar tomando decisiones como las que tomamos habitualmente para poder favorecer la estabilidad, la normalidad e incluso apoyar gobiernos que puedan ser del PSOE o del PP, pues muchas veces es difícil de explicar", según ha dicho Juan Marín.

Ha considerado que ahí radica uno de los "grandes problemas que tenemos", y ha querido recalcar que cuando alguien abandona una formación política, "lo que tiene que hacer sencillamente es entregar su acta", porque uno se compromete con un proyecto y los ciudadanos te votan por unas siglas.

Marín ha explicado que cuando uno se incorpora a Cs y forma parte de una candidatura firma previamente un documento, que es una declaración jurada, en la que se dice literalmente que "en el caso de abandonar la formación, se entregará el acta ya sea de concejal, de diputado o de senador".

En su opinión, "quien no cumpla su palabra, evidentemente, no es de fiar, y desgraciadamente, estamos viendo estos días que hay personas que no son de fiar". "Quien entrega su acta y se marcha a donde le apetezca, para mí merece todos los respetos", ha recalcado.