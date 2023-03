Marín (PSC) avala repetir pacto con Junts en la Diputación si suman mayoría

La presidenta de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Marín, avala repetir el pacto con Junts en la institución provincial si vuelven a sumar mayoría en las próximas elecciones municipales.

"Cuando las cosas funcionan, no hace falta cambiarlas. Por lo tanto, si se repitieran los resultados electorales que tenemos en estos momentos, por mi parte no habría ningún inconveniente para continuar gobernando de la forma en que lo hemos hecho hasta ahora", ha afirmado Marín en una entrevista con EFE.

Aunque ha reconocido que fue "inesperado" y "muy mediático", la también alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hace una valoración "muy positiva" del pacto alcanzado en 2019 con Junts para gobernar la Diputación: "Hemos hecho un trabajo excelente".

Según Marín, "el consenso y el acuerdo han impregnado" la forma de trabajar de ambos socios, lo que ha permitido que el pacto se haya mantenido hasta el final del mandato, a pesar de que "mucha gente confiaba poco" en que eso fuera posible.

"Dejamos claro que en el tema nacional no nos pondríamos nunca de acuerdo y que, por lo tanto, valía más dejarlo de lado y trabajar en todo aquello que nos unía y en lo que podíamos trabajar juntos. Es lo que hemos hecho", ha destacado la presidenta, que también ha puesto en valor los acuerdos alcanzados con otras fuerzas políticas para la aprobación de los presupuestos o grandes proyectos.

VOX, UNA "LÍNEA ROJA" PARA MARÍN

Tras recuperar en 2019 la mayoría absoluta socialista en el Ayuntamiento de L'Hospitalet, Marín se propone conseguir la alcaldía por cuarto mandato y, aunque no detalla qué listón se pone para los próximos comicios ni cuáles serían sus socios preferentes, sí deja claro que nunca pactaría con Vox.

"Si tuviera que establecer algún tipo de pacto, lógicamente, con quien no realizaría nunca un pacto de gobierno sería con la ultraderecha, con Vox", ha apuntado.

Con la experiencia de haber convivido en el consistorio con dos ediles de la ultraderechista Plataforma per Catalunya entre 2011 y 2015, Marín desea que Vox no obtenga representación en la segunda ciudad de Cataluña: "No me gustaría que entrara, porque el clima que se respira durante los cuatro años en el pleno y las relaciones políticas se complican bastante con esta presencia".

La actual legislatura de Marín ha estado en parte marcada por la irrupción del presunto caso de desvío de subvenciones en el Consell Esportiu de L'Hospitalet, en el que la alcaldesa fue investigada durante más de un año, aunque finalmente el pasado julio la juez archivó su causa.

Preguntada por si cree este caso -que provocó la dimisión de un teniente de alcalde y de un concejal, a los que la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel- le puede pasar factura en las urnas, ha señalado: "En estos momentos el tema está totalmente archivado y creo que la ciudadanía es inteligente para valorar todas estas cuestiones que han sucedido".

"Por lo tanto, estoy muy tranquila en este sentido y pienso en la inteligencia de la ciudadanía a la hora de depositar su voto", ha añadido.