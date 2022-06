Marín promete rebaja del 30% en cuota de autónomos sin acceso a tarifa plana y eliminar el Impuesto de Patrimonio

El cabeza de cartel de Ciudadanos a las elecciones del Parlamento de Andalucía de 19 de junio y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha anunciado este jueves dos promesas en caso de gobernar, a horas del inicio de la campaña electoral. Marín ha ofrecido una rebaja del 30% en la cuota de los autonómos que no pudieron acceder a la llamada tarifa plana y la eliminación del Impuesto de Patrimonio en Andalucía.

Los anuncios de Marín los ha hecho durante su participación en Sevilla en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', donde ha sido presentado por el vicesecretario general de su partido y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal.

El vicepresidente de la Junta ha cifrado la ayuda para los autonómos en una cantidad de 1.200 euros anuales durante cuatro años, "o pagar 200 euros en vez de 300", después de recordar que impulsaron en Andalucía la tarifa plana para los autonómos en 2017 desde la oposición, de 60 euros, al tiempo que ha reivindicado los 52 millones de euros destinados a 560.000 autonómos en Andalucía, dentro de la tarifa plana, medida que ha considerado "ha llevado a Andalucía a ser la Comunidad con más autonómos de España".

Con la idea de tender una mano "a toda la gente que se ha quedado fuera, por condicionantes para acceder a la tarifa plana", Marín ha defendido esa rebaja del 30% en la cuota de los autónomos por creer que "eso ayuda" y considerar que los potenciales beneficiarios pueden "sentir que la Administración es sensible".

Además de esa reducción para los excluidos de la tarifa plana, Marín ha trasladado la extensión de "la tarifa plana un año más, hasta 3 años para los nuevos autónomos".

"En Ciudadanos vamos a seguir trabajando para mejorar la situación de los autónomos andaluces, que son un auténtico motor de empleo en toda España", ha sostenido Marín, partidiario de que "no podemos castigar a los trabajadores por cuenta propia que emprenden ni perjudicar a aquellos que han logrado continuar su trabajo a pesar de las dificultades". .

De igual forma, Marín se ha declarado partidario de eliminar el Impuesto de Patrimonio, del que ha recordado que supone 92 millones de euros anuales para las arcas andaluzas, mientras se ha relativizado su repercusión en un Presupuesto de la Junta de Andalucía de 43.000 millones.

La eliminación del tributo la ha situado en la línea de "nuestra política fiscal liberal", que ha retratado en "facilitar el ahorro a los ciudadanos andaluces", así como ha abogado por "seguir avanzando y mejorando" con la referencia de que "los andaluces paguen menos impuestos que la media nacional, como ya hemos conseguido con el IRPF o Sucesiones gracias a Ciudadanos".

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha esgrimido la trayectoria de su partido en el ámbito fiscal tras apuntar que en 2017 llevaron al Parlamento andaluz establecer un mínimo exento de un millón de euros en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por lo que ha recordado que "el PP votó en contra y ahora Sucesiones y Donaciones parece que lo ha conseguido el PP", al tiempo que ha rechazado "subir la presión fiscal con medidas populistas y que los ciudadanos tengan que pagar las consecuencias de la clase política".

El candidato de Cs y vicepresidente de la Junta ha blandido que en Andalucía se ha demostrado que se puede "recaudar más bajando la presión fiscal", por lo que ha instado a "no apretar las clavijas a los mismos" y ha esgrimido la evolución de la Comunidad en competitividad fiscal, que ha pasado del puesto 16 al 5, para abogar entonces por "trabajar para esa gente, no para tu partido" y colegir que "si no me quieren votar, que no me voten".

Marín ha defendido que en Andalucía "llevamos tres años creciendo por encima de la media nacional, con convergencia con el resto de Andalucía, del resto de Europa" y ha presentado unas cifras de crecimiento de Andalucía para el ejercicio entrante de un 4,4%, dos décimas por encima de la media nacional, convencido de que "hoy las políticas las hacen los empresarios, los autónomos, los sanitarios y nosotros nos dedicamos a poner las herramientas".