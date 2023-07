Marín (Podemos) llama al PP "fachas por oportunismo" y advierte que tienen "piel de cordero"

La portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín ha calificado al PP de "fachas por oportunismo". La parlamentaria ha dicho que "tienen piel de cordero y son capaces de engañar a una mayoría social y eso es un peligro".

Marín ha negado que vayan a apoyar la investidura de López Miras porque "no tienen más principios que su propio interés". "Me preocupa López Miras, Feijóo, Guardiola*", ha dicho la diputada, que también ha tenido palabras para VOX, de quien ha dicho que son "fachas por convicción, gente con ideas retrógradas. No me gustan esas ideas y me preocupa, pero los fachas por convicción nunca van a ser mayoría en este país porque en España somos una sociedad abierta y avanzada".

La parlamentaria ha dicho, dirigiéndose a López Miras, que él "no es mejor ni peor que Antelo y Feijó no es mejor ni peor que Abascal", "el PP en la Región no es mejor ni peor que VOX. No apoyaremos su investidura ni lo haremos jamás", ha concluido.