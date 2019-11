Marín pide una "autocrítica profunda" en Cs y Garicano garantiza que reflexionarán sobre sus "errores"

Dirigentes del partido elogian el discurso de despedida de Rivera: "Hemos perdido un grandísimo presidente"

MADRID, 11 (EUROPA PRES)

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este lunes que su partido tiene que hacer una "autocrítica lo suficientemente profunda" sobre su batacazo en las elecciones de este domingo, mientras que el eurodiputado Luis Garicano ha garantizado que la formación reflexionará sobre sus "errores".

Así lo han señalado ambos tras abandonar la sede de Ciudadanos en Madrid, en la que el hasta ahora presidente del partido, Albert Rivera, ha anunciado su salida de la política al asumir "toda la responsabilidad" por la caída de su formación, que ha pasado de 57 a 10 diputados en el Congreso.

El también vicepresidente de la Junta de Andalucía ha reconocido que los resultados de Cs han sido "malísimos sin paliativos", que esta vez no han sido "capaces" de reponerse y "dar la vuelta a las encuestas" y que eso obliga a una "autocrítica lo suficientemente profunda" de la que deben "salir fortalecidos".

TENDRÍA QUE HABER SEGUIDO

Marín no ha querido especular sobre quién debe tomar las riendas tras la marcha de Rivera y se ha limitado a decir que él habría sido partidario de que siguiera al frente del partido pese a la derrota. "Me hubiera gustado que siguiera, pero no ha dado opción. Hoy es un día triste", ha comentado.

Tampoco ha hablado de la sucesión Garicano, quien ha asegurado que, pase lo que pase "Ciudadanos seguirá unido" y será "un puntal en los siguientes momentos cruciales de la vida política española". Eso sí, sin dejar de analizar lo sucedido. "Por supuesto que hemos cometido errores, los sabemos todos. Los españoles nos han pedido que reflexionemos y, no lo duden, reflexionaremos", ha aseverado.

Marín, Garicano y el resto de dirigentes que han hablado con los medios de comunicación se han deshecho en elogios a Rivera y han alabado en especial su discurso de despedida. "Ha sido maravilloso y generoso", ha resumido el diputado electo Marcos de Quinto, que ha revalidado su acta como número dos por Madrid.

"Hoy Albert Rivera ha pasado a la Historia de España. Hemos perdido un grandísimo presidente. Muchos deberían aprender de él", ha apuntado el balear José Ramón Bauzá, que dejó el PP para fichar por el partido naranja.

También le ha puesto como ejemplo a seguir el diputado en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, destacando como otros de sus compañeros la "honestidad" del hasta ahora máximo responsable del partido.

EL LISTÓN MUY ALTO

"Ha puesto el listón muy alto", ha resumido Marín, incidiendo en que Ciudadanos tiene que estar "a la altura" para defender el "legado" que le ha dejado Rivera. "Hay que seguir trabajando con más fuerza que nunca", ha dicho.

En la misma línea, Garicano, tras confesar que con su dimisión Rivera les ha dejado "huérfanos", ha subrayado que el "proyecto de centro reformista" de los naranjas "es más necesario que nunca" en un momento "en el que todos los que han crecido han sido los que están contra la Constitución y el entendimiento y por la división".