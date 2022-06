Marín: "Nos paran para decirnos que somos muy buenos, pues votadnos"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, ha pedido el voto el próximo domingo a todas las personas" que les paran por la calle en estos días para decirles que son "muy buenos, a los que les ha dicho: Pues votadnos el domingo.

En el mitin de cierre de campaña, Marín ha puesto en valor el trabajo de su partido al frente de la Junta, en una legislatura que no ha sido nada cómoda y ha agradecido el trabajo de su equipo y los militantes durante la campaña electoral que esta noche termina.

Se ha referido a la candidata de Vox, Macarena Olona, que en el debate del pasado lunes dijo que habían tenido "un gobierno muy cómodo, y le ha dicho que no tiene ni idea de "gobernar una comunidad autónoma, con ocho millones y medio de habitantes, con una pandemia con gente muriendo No tiene ni idea de qué es eso.

Hemos sido capaces de devolverles la dignidad a muchos trabajadores que llevaban décadas esperando que se les escuchara, ha asegurado, porque venían "a hablar, a gestionar, a buscar el consenso, y los que entonces no se lo creían, hoy no nos miran por encima del hombro, y nos va a tocar otra vez estar en el Gobierno de la Junta de Andalucía, ha afirmado.

Este partido no se ha acabado, solo termina la campaña, y ha recordado al fallecido consejero de Educación Javier Imbroda: Javi siempre nos decía que el partido no termina hasta que acaba el último cuarto, por lo que vamos a gobernar con el Partido Popular, no hay otra, ha insistido.

Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que en la campaña electoral andaluza lo han hecho tan bien que muchos más andaluces se han enterado de que las políticas de empleo, educación, justicia o igualdad son suyas.

Se ha arrogado el mérito de ser el único partido que piensa en Andalucía, y ha reprochado la actitud contraria a los que piensan más en Moncloa que en ocho millones y medio de andaluces.

Con todo, Arrimadas ha sostenido que la huella de Ciudadanos en el Gobierno andaluz se tiene que notar en las urnas, ya que no hay nada más potente que hacer políticas sociales con el corazón y políticas económicas con la cabeza.