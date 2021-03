Marín: Nadie cuestiona el liderazgo de Arrimadas, va en la dirección correcta

El líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha asegurado este jueves que "nadie está poniendo en duda el liderazgo" de la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas, cuya estrategia considera que va "en la dirección correcta".

"Hacer lo correcto no siempre es fácil", ha dicho Marín a los periodistas en los pasillos del Parlamento, donde ha añadido que hay "total normalidad dentro de las posibles discrepancias" en la formación tras la moción de censura presentada junto al PSOE en la Región de Murcia, donde hasta ahora gobernaba junto al PP.

Ha atribuido lo ocurrido en esta comunidad a una situación interna "bastante complicada" que ha llevado a "no poder sostener el Gobierno" y ha descartado una estrategia nacional de su partido para romper los acuerdos con los populares en gobiernos autonómicos y municipales. "Si la hubiera, yo tendría que conocerla", ha zanjado.

El líder andaluz del partido ha recordado que la moción de Murcia ha sido la "única decisión" tomada por Cs, aunque ha dado lugar a que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), haya roto el pacto de gobierno con Ciudadanos y convocado elecciones, algo que ha calificado como "precipitado y erróneo".

El número dos de la Junta ha rechazado las críticas de la oposición a la unidad mostrada por PP y Cs en su comparecencia conjunta de ayer con el presidente, Juanma Moreno, y ha asegurado que la responsable socialista, Susana Díaz, "se ha puesto nerviosa al pensar que podría haber un adelanto electoral".

"Lamento desilusionarla, pero se va a tener que conformar con aguantar dos años más un gobierno PP-Ciudadanos", ha dicho Marín, quien además ha recordado a Vox que "han sido muy útiles" y le ha advertido que "si ahora se quiere posicionar en otro lugar por una cuestión electoralista, tendrá que explicarlo".

Ha abogado, no obstante, por "preocuparnos todos de salir de esta crisis sanitaria y económica" y ha señalado que "si se está pensando más en elecciones y escaños que en soluciones para los andaluces, serán ellos los que cuando lleguen a las urnas en dos años, porque no será antes, decidan si unos les han sido útiles y otros no".