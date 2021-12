Marín llama a la "tranquilidad" ante el puente y a seguir las medidas "higiénico sanitarias" y la vacunación

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha querido lanzar este jueves un "mensaje de tranquilidad" ante el próximo puente de la Constitución y la Inmaculada pese a la evolución de la pandemia de Covid-19, frente a la que ha llamado a seguir cumpliendo las "medidas higiénico sanitarias" ya conocidas y la campaña de vacunación.

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, el vicepresidente de la Junta ha llamado así a la "tranquilidad" ante "el puente y la campaña de Navidad", pese a la "preocupación por la nueva versión" del coronavirus que se ha detectado en Sudáfrica.

Juan Marín ha subrayado que no es la primera variante que se detecta del coronavirus en lo que va de pandemia --"llevamos ya con esta 16, si no me equivoco", ha comentado--, y ha añadido que "habrá que valorar realmente con los equipos científicos cuál es el impacto que pueda tener", así como "si las vacunas actuales que tenemos inoculadas dan o no resultado contra ella".

De igual modo, el vicepresidente ha aprovechado para "agradecer a los andaluces el compromiso que han tenido" a la hora de vacunarse, porque Andalucía es "la comunidad autónoma con el mayor índice de personas vacunadas contra el Covid porque los andaluces han entendido que era necesario hacerlo", según ha puesto de relieve antes de añadir que eso supone "una ayuda increíble" para quienes les ha tocado gestionar la pandemia.

En todo caso, Marín ha reconocido que aún quedan "algo más de 500.000" andaluces mayores de 12 años por vacunarse, y ha lanzado un mensaje para que "se incorporen al sistema".

El vicepresidente ha concluido que "la mejor forma de luchar contra el Covid es atender las medidas que nos siguen recomendando" los expertos, "higiénico sanitarias, de mascarillas, distanciamiento, ventilación en locales cerrados, y vacunas, vacunas y vacunas". "Esa es la fórmula", ha zanjado Marín.