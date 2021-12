Marín lanza un mensaje de tranquilidad y descarta "de momento" medidas excepcionales por el aumento de positivos

El consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha lanzado este lunes un mensaje de tranquilidad a la población ante el progresivo aumento de contagios por Covid en Andalucía que se está registrando las últimas semanas, como en el conjunto del país, y ha descartado "de momento" medidas excepcionales por parte de la Junta.

En este sentido, en relación con las fiestas de Fin de Año previstas para el día 31 de diciembre y las Cabalgatas de Reyes Magos de enero, Marín ha asegurado que "no hay una situación extraordinaria" al respecto, "con los datos de hoy", y que "serán las autoridades sanitarias quienes determinen cuando llegue el momento, pero parece que todo sigue con normalidad".

Así lo ha expresado el también vicepresidente del Gobierno andaluz en declaraciones a los medios antes de un acto celebrado en Sevilla con ocasión de la entrega del IV Premio Capital Humano Andaluz organizado por Andalucía Económica. "Con los datos que disponemos, no hay una situación extraordinaria, por lo que seguimos en nivel 1 en Andalucía salvo en algunos distritos sanitarios, que tienen un nivel 2".

"Afortunadamente, la situación es bastante normalizada, por lo que lanzamos un mensaje de tranquilidad". Los ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) "ni de lejos llegan a los que hubo en las anteriores olas", ha añadido Marín, al tiempo que ha destacado que si bien hay más positivos por coronavirus, "lo estamos pasando en casa, nos estamos reservando más y en la calle vamos con mascarillas. O nos habituamos a vivir con el Covid durante un tiempo o vamos a estar siempre con este tipo de situaciones que no son favorables".

"A la población hay que enviar un mensaje de tranquilidad y que respete las normas", ha destacado el vicepresidente andaluz. Asimismo, Marín también se ha referido al pasaporte Covid --exigido para acceder a locales de hostelería y ocio nocturno--: "Nos parece fantástico y nos protege. Habrá que acostumbrarse a esta medida porque es lo que toca. Es fácil entrar en un restaurante con este certificado".

En cuanto a la preocupación que reina en el sector de la hostelería por el aumento de las cancelaciones, Marín ha afirmado que la gente "debe seguir con precauciones. Habrá sitios y sitios. No todos tendrán la misma situación económica; no todo el mundo tendrá los mismos clientes, pero con el pasaporte Covid no hay ningún problema. Sigo yendo a los restaurantes y los sigo viendo llenos".