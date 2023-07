Marín lamenta que VOX no "respete la voluntad de los murcianos" y advierte que los votantes no olvidan

Pide ir a votar "en masa" a Núñez Feijó porque VOX es capaz de "alinearse con el 'sanchismo' como ha ocurrido en Murcia"

El candidato número uno al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, se ha mostrado convencido de que Alberto Núñez Feijóo va a ser el próximo presidente del Gobierno para lo que ha pedido votos suficientes para no depender de nadie y que no ocurra como en la Región, que a pesar de contar con "una mayoría suficiente" López Miras no ha sido investido presidente por "ese extraño pacto que han firmado PSOE, Podemos y VOX", algo que, ha advertido, "los votantes no olvidan".

Marín, en un acto político en el que han congregado a más de un millar de personas en Murcia, se ha mostrado "emocionado" de que "en este tipo de actos suele haber un presidente y varios candidatos, pero aquí hay un solo candidato y tres presidentes", en referencia al presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo; al presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras; y al ex presidente del Gobierno y del PP, José María Aznar.

El hecho de que tanto Feijóo como Aznar estén y apoyen al partido regional y a su presidente dos días después de la fallida investidura de López Miras, tras el voto en contra de VOX, PSOE y Podemos, se ha convertido en un gesto valorado por los 'populares' murcianos que han aprovechado para pedir el voto suficiente para que Feijóo no pase por la misma situación porque VOX "es capaz de alinearse con el 'sanchismo' en lugar de actuar con cordura y sensatez".

Ha calificado de "deshonesto" el "extraño pacto de PSOE, Podemos y VOX para impedir que gobierne aquel que ha sido votado por el 43 por ciento de los murcianos, impedir un Gobierno regional con Fernando López Miras al frente".

"No es que no respeten al PP, es que no están respetando la voluntad de los murcianos", ha criticado Marín, quien ha recordado que "los votantes no olvidan", ya se vio en 2021 "cuando se orquestó una moción de censura en los sótanos de Moncloa y a las espaldas de los murcianos".

Por ello ha pedido a los ciudadanos que no se les de la oportunidad, "hay que apoyar al presidente Feijóo", porque VOX es "capaz de alinearse con el 'sanchismo'", como ha ocurrido en la Región de Murcia.

"SE VISLUMBRA CAMBIO"

Además, se ha mostrado convencido de que ya se vislumbra un "cambio necesario para España" con un candidato "con experiencia en tomar buenas decisiones, que dará un nuevo impulso a nuestro país y le dará la credibilidad y el prestigio que ha perdido en estos cinco años con Sánchez".

Y desde Partido Popular de la Región de Murcia, se ha comprometido, "vamos a hacer todo lo posible para llenar las urnas de votos para Alberto Núñez Feijóo", para que los ciudadanos "paguen menos impuestos y que vean rebajado el IVA de productos tan básicos como la carne, el pescado o las conservas".

"Las familias necesitan que sus hijos de cero a tres años tengan educación gratuita, que los autónomos se vean arropados con la tarifa cero para el primer año de actividad y los jóvenes necesitan que les faciliten el acceso a la vivienda y no a los videojuegos", ha enumerado entre los puntos que lleva el programa electoral del PP.

En clave regional, ha destacado la implantación del Plan Vertido Cero en el Mar Menor y un Plan Hidrológico Nacional que garantice agua a la Región.

Ha criticado la fecha elegida por Pedro Sánchez --23 julio-- que tiene por objetivo, ha opinado, que no se vaya a votar. Por eso ha pedido que se vaya a votar "en masa" para lograr una victoria contundente del Partido Popular.

"Se va a dejar muy claro que los españoles saben que es momento de que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno de España", ha concluido.