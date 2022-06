Marín dice que sondeos "nos hacen entrar en el gobierno" con PP y que son "la única fórmula para parar a Vox"

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio y vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha sostenido este sábado que "muchos votantes de centro izquierda, que votaba al PSOE o a otras formaciones de izquierdas, se dan cuenta de que la única fórmula para parar a Vox se llama Ciudadanos", al tiempo que ha asegurado que "los trackings (sondeos contínuos) nos hacen entrar en el gobierno con el PP", opción esta de la que ha apuntado que "he defendido, no lo he escondido".

En una visita a Futuroliva en Baeza (Jaén), donde ha estado acompañado por el eurodiputado Adrián Vázquez y el cabeza de lista de Cs por la circunscripción, Enrique Moreno, Marín se ha reafirmado en la idea de que su partido va a poder "darle la vuelta a las encuestas" frente a la pretensión de "algunos de querer hacernos desaparecer".

En esa alusión al votante de centro izquierda que ha hecho, el candidato de Cs ha sostenido que "el señor Espadas, siguiendo las política de Sánchez, no está llegando a andaluces", para seguidamente reclamar "ese esfuerzo a quienes se sienten andaluces" tras esgrimir que "no estamos en unas elecciones nacionales como nos quieren hacer ver PSOE y Vox, que están peleando por el sillón de la Moncloa".

Marín ha defendido la continuidad de un gobierno de PP y Cs, que ha descrito como "serio", que "venía a cambiar las cosas" aun cuando ha debido afrontar una pandemia que ha determinado que "se nos han quedado cosas en el tintero", mientras que para el futuro ha mostrado la predisposición a continuar ayudando "a todos los que quieren invertir" con la pretensión de que "Andalucía sea ejemplo y envidia de España", por cuanto la ha considerado lastrada por "culpa de la corrupción política y el despilfarro".

El vicepresidente de la Junta ha reivindicado medidas como la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones al 99%, decisión que ha contrastado con el anuncio del programa del PSOE-A de revertir este tributo, para recriminarle la idea con un "déjese de inventos" y abogar por una medida que ha considerado decisiva para la continuidad de la actividad agroganadera, ya que antes se veían en la tesitura de "malvender la propiedad para pagar los impuestos".

En el marco de su visita a una feria sobre el aceite de oliva, Marín ha abogado por "una política de aguas que garantice el riesgo", al tiempo que ha advertido de que "no podemos estar en la confrontación permanente" para abogar por llevar el agua "donde haga falta llevarla", punto en que ha recordado trasvases pendientes como los de la presa de Rules o de San Silvestre en Huelva, así como ha instado a "usar el agua que tenemos" tras dar cuenta de que "en Huelva tenemos un problema serio de sequía" mientras que "se está vendiendo agua del Guadiana a Portugal".

El candidato de Cs y vicepresidente de la Junta ha apostado por recuperar la Ley de Economía Circular, cuya tramitación decayó por la disolución del Parlamento cuando estaba prevista su aprobación en Pleno a final de abril después de aprobarse el dictamen en comisión, mientras que ha recriminado a Vox que presentara una enmienda a la totalidad para plantear la devolución de la norma al Consejo de Gobierno, así como ha ironizado sobre quienes "van a plantaciones de aguacate en traje de noche", en una velada referencia a la candidata de Vox, Macarena Olona.