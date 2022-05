Marín destaca que Andalucía "necesita cuatro años más a Cs en el Gobierno": La región "no puede dar marcha atrás"

El coordinador autonómico de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha reivindicado este viernes que Andalucía "necesita cuatro años más a Cs en el Gobierno de Junta" porque la región "no puede dar marcha atrás".

Así lo ha señalado Marín, que ha participado en Málaga en un encuentro con afiliados de la provincia junto la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas; la cabeza de lista del partido por la provincia malagueña, Nuria Rodríguez, y el diputado nacional Guillermo Díaz.

"Estoy convencido de que Andalucía, sin Cs en el Gobierno, sería una Comunidad Autónoma con un Ejecutivo mucho peor", ha advertido, al tiempo que ha dejado claro que "Andalucía necesita cuatro años más a Cs en el Gobierno de la Junta, necesita a personas como Nuria Rodríguez --cabeza de lista de la formación por Málaga-- y otros muchos compañeros en las distintas provincias andaluzas que dan ese paso al frente y que pronto serán, cuando llegue el momento, nombrados candidatos de cada una de nuestras provincias".

En su intervención, Marín ha defendido que "hemos sido capaces de hacer aquellas reformas que nos comprometimos a hacer. Nosotros no venimos a una elecciones a prometer nada, venimos con una hoja de servicios con un curriculum que le podemos presentar a los andaluces".

Al respecto, ha defendido que "hemos pasado de la Andalucía de la corrupción a la Andalucía del crecimiento y liderazgo del empleo en nuestro país" y eso "no lo dice Juan Marín como candidato a la presidencia de Andalucía, no lo dice Inés Arrimadas como presidenta de Cs, ni Nuria Rodríguez como candidata al parlamento andaluz por Málaga, lo dicen los datos".

"Eso es incuestionable. Hoy Andalucía lidera el crecimiento económico, lidera el empleo en este país", ha señalado Marín, que también ha valorado también que "hace apenas tres años y medio nadie quería invertir en Andalucía".

Ha incidido, de igual modo, en que "hoy lideramos el crecimiento nuevamente en autónomos en este país, también en empresas y sociedades. Es decir, todo eso aumentando, por supuesto, la inversión en educación, sanidad, políticas sociales, igualdad, dependencia, inversiones públicas. Nunca se había movilizado tantos recursos en Andalucía como en estos tres años y medio con Cs en el Gobierno".

Así, el líder de Ciudadanos en la región ha señalado que "ahora nos toca explicárselo a los andaluces". "Los andaluces saben que hoy Andalucía es mejor gracias a que Cs ha estado en el Gobierno durante tres años y medio".

De igual modo, ha señalado que en el campaña electoral lo que harán es "volver a explicárselo, volver a contárselo, puerta a puerta si es necesario, porque Andalucía no puede dar marcha atrás".

A juicio de Marín, "no podemos volver a la Andalucía de la corrupción, no queremos ir a esa Andalucía donde hay andaluces buenos y malos si me votan a mi o no; aquí se viene a gobernar para todos".

"Los andaluces se merecen un gobierno que gobierne para todos, en igualdad y eso es lo que es un proyecto liberal, de centro en Andalucía y en España que defiende Cs. La igualdad absolutamente entre todos", frente a otros que "representan la confrontación, las disputas".

Por otro lado, ha dicho que quiere que los andaluces "vayan a votar con ilusión, con ganas, no con miedo o revancha. Nos jugamos Andalucía, no el Gobierno de España". Eso sí, ha dejado claro que la región es "determinante, única para también tener un en Gobierno de España pronto a los liberales gobernando".

MÁLAGA

Por otro lado, Marín ha dado las gracias a Rodríguez "por su valentía, porque ponerse al frente de un proyecto político en una provincia tan importante como es para la comunidad autónoma, requiere de esa dosis de ilusión, de ganas y sobre todo de valentía política de dar ese paso al frente". Además, ha felicitado y dado las gracias a los demás candidatos que se han presentado a las primarias en Málaga.

"Una vez más ha quedado demostrado que cuando se tiene ilusión, se tienen ganas, y cuando sobre todo somos capaces de cumplir lo que nos comprometemos con el conjunto de los ciudadanos, al final, la ciudadanía responde".

Por último, Nuria Rodríguez ha afirmado que "como candidata de la mejor provincia del mundo, de Málaga, es un honor y un orgullo poder representar a esta impresionante provincia y sobre todo poder representar a los 103 municipios y a todos los miles de malagueños".

Ha asegurado que "venimos con más energía que nunca, con muchísima ilusión y pasión por trabajar como hemos hecho en estos tres años y medio". "Andalucía es otra", ha concluido.