Marín descarta el "pin parental" y vincula la "teatralización" de Vox con la posible "carrera" de Olona en Andalucía

El vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha aseverado este martes que el conocido como 'pin parental' "no se va a implantar" en Andalucía, y ha vinculado la reacción "teatralizada", a su juicio, de Vox en esta materia con la visita que este pasado domingo realizó a Andalucía su portavoz en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, y su posible "carrera política" en esta comunidad autónoma.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Marín ha defendido que "está muy claro" que en Andalucía no se va a implantar el "pin parental" porque "no está en ningún acuerdo", y ha matizado que "lo que sí va a haber es total transparencia" para los padres "a la hora de conocer las actividades extraescolares que sus hijos van a llevar a cabo".

"Eso es lo que se firmó y lo que se va a cumplir", según ha abundado Marín antes de emplazar a Vox a que "explique" si dicho partido y su portavoz parlamentario en Andalucía, Alejandro Hernández, "quieren llevar el 'pin parental' como una marca o línea roja para desestabilizar Andalucía y que la izquierda de Susana Díaz --secretaria general del PSOE-A-- pueda tener opciones de volver a gobernar" en la comunidad autónoma.

El vicepresidente de la Junta y líder andaluz de Cs ha dicho que mantiene una "relación fantástica" con el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, a quien considera "una persona muy razonable", y por eso, según ha continuado, le "extrañó mucho su reacción el pasado jueves" en el Pleno del Parlamento, cuando advirtió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que dejaba de apoyar iniciativas del Gobierno andaluz de PP-A y Cs mientras no implantara el 'pin parental'.

"La vi un poco teatralizada", ha comentado Marín en referencia a esa reacción del portavoz de Vox, y ha agregado que cree que era "una posición que provocaba una situación que a lo mejor es la que querían" desde dicho partido que hubiera de cara a la visita de Macarena Olona este pasado fin de semana a Andalucía.

Marín ha apuntado que le desea "toda la suerte del mundo" a Olona, y que espera y desea "que le vaya muy bien, como a todos mis rivales" políticos, pero ha agregado que se "atrevería a decirle que tenga paciencia, que es la madre de la ciencia, y con las prisas no se va a ningún lado, y probablemente se esté equivocando antes de empezar su carrera política en Andalucía, que es lo que creo que pretende", según ha apostillado en alusión a la portavoz de Vox en el Congreso.

EL GOBIERNO ANDALUZ "SIEMPRE CUMPLE" SUS COMPROMISOS

El vicepresidente también ha defendido que el Gobierno de PP-A y Cs "siempre cumple" sus compromisos y "no chantajeamos a nadie, no ponemos encima de la mesa ninguna situación que provoque esa distorsión que para los ciudadanos puede ser pensar que la estabilidad se puede terminar por un posicionamiento ideológico".

Esa idea es "un error mayúsculo", a juicio de Marín, quien ha agregado que quienes "tengan que rectificar, que lo hagan", pero que el actual Gobierno andaluz "no tiene nada que rectificar porque está cumpliendo todos los compromisos que adquirió para Presupuestos y para la legislatura".

ENCUESTAS Y SITUACIÓN DE CS

En otro orden de cosas, y preguntado por los pronósticos de caída en intención de voto que auguran algunas encuestas para Cs en Andalucía, Marín ha recordado que aún quedan cerca de dos años para la fecha prevista de los próximos comicios autonómicos en esta comunidad, y ha remarcado que él no está "en elecciones", sino centrado en una pandemia como la actual con los objetivos de procurar "salvar vidas, reactivar la economía y que Andalucía pueda recuperarse, como lo va a hacer, antes que los demás".

Ha agregado que espera que cuando lleguen las elecciones andaluzas, previstas en 2022, "el candidato o candidata de mi partido (Cs), sea quien sea" porque se celebrarán primarias, según ha remarcado, "defienda el trabajo que se ha hecho durante cuatro años para cambiar Andalucía".

Si eso es así, "los resultados serán muy buenos" para el partido naranja, según ha augurado Juan Marín, que ha opinado que "los populismos y, sobre todo, las reacciones a derecha e izquierda son propias del enfado, del cabreo generalizado" que percibe en la sociedad en estos momentos.

Aludiendo al acto público que Vox convocó el pasado domingo, día de Andalucía, en el centro de Sevilla sobre el "fracaso" del Estado de las autonomías, Marín ha remarcado que "hay que respetar las normas" frente a la pandemia y "no se puede provocar una concentración en el centro de Sevilla y decir que no se puede salir el 8 de marzo a manifestarse en defensa de los derechos de las mujeres".

"Son contraproducentes y muy contradictorios esos posicionamientos, pero los entiendo", porque "la gente está enfadada y todo eso provoca esas reacciones" en un momento en el que "se está polarizando mucho la sociedad", según ha comentado Marín.

Ha agregado que "por eso hace falta más que nunca alguien en el centro político", que es donde "está Ciudadanos", un partido, según ha remarcado, que seguirá "defendiendo ese espacio, esa forma de pensar, liberal, moderada, progresista, donde creemos que hay que buscar lo que nos une a todos y no lo que nos separa".

Frente a ello, ha lamentado que "Vox, Unidas Podemos y otros" partidos están "en las antípodas" de esos posicionamientos porque "buscan los desencuentros y no un punto de apoyo para mover el mundo".

Tras apuntar que espera que el proyecto de Cs "madurará" con el tiempo y al final "permitirá que esta tierra progrese", Marín también ha señalado que tras la caída del partido en las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, y después de que los miembros de la Ejecutiva nacional pudieran expresarse sobre ese resultado tras los comicios, ahora le toca a la presidenta nacional de Cs, Inés Arrimadas, y a la dirección del partido "tomar decisiones", afrontar "el día a día y hacer un buen trabajo en el Congreso", algo que "no es fácil" contando sólo con diez diputados, según ha apostillado.

Ha agregado que, en Andalucía, el partido naranja tiene ante sí el "reto" de las próximas elecciones autonómicas, y ha apuntado que habrá que llevar a cabo esa "necesaria implantación territorial, municipal", y "mejorar mucho la comunicación interna de cara a nuestros afiliados, que necesitan muchas veces explicaciones que no las damos no porque no queramos, sino porque el momento ha sido muy delicado", según ha comentado.

Juan Marín ha defendido que Cs "está mucho más fuerte de lo que muchos piensan". "Nos han querido matar y enterrar muchas veces, pero aquí seguimos gobernando" en Andalucía, según ha subrayado el vicepresidente, quien ha concluido señalando que él mismo se siente con "muchísima fuerza, ilusión y con más ganas que nunca" para repetir como candidato de su partido en las próximas autonómicas, convencido de que el proyecto de la formación naranja es "ahora más necesario incluso que en 2015, cuando nos presentamos por primera vez" a las andaluzas, según ha zanjado.