Marín defiende que Moreno pida una "distribución justa" de los fondos UE y culpa a Vox del "maltrato" en el reparto

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha defendido este miércoles que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP-A), aproveche su viaje de esta semana a Bruselas para reclamar una "distribución justa" de los fondos europeos 'Next Generation' dentro de España, así como ha culpado a Vox del "maltrato" que, en su opinión, sufre la región por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de repartir esos fondos entre comunidades autónomas, porque le dio "carta de libertad" en el Congreso de los Diputados para gestionar su distribución.

"El principal culpable de que Andalucía esté maltratada en la distribución de los fondos Covid es el que le ha dado la carta de libertad a Sánchez para poderlos distribuir, que ha sido Vox, que se abstuvo en el Congreso para que el PSOE o Pedro Sánchez pudiera hacer lo que le viniera en gana con los fondos 'Next Generation'", ha afirmado Juan Marín a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Brenes (Sevilla) antes de inaugurar la Unidad de Día para personas con discapacidad 'La Vega' de la Fundación TAS.

El también coordinador autonómico de Cs en Andalucía ha incidido en sostener que "Vox es el principal responsable" de que esta comunidad autónoma "esté hoy sufriendo este maltrato por parte del Gobierno de España en la distribución de los fondos 'Next Generation'".

Marín ha añadido que ese "maltrato" se está dando "en toda las áreas, sin excepción", y al respecto ha criticado que, "en turismo, de 3.440 millones recibimos 229, el seis por ciento" en Andalucía, algo que "se lo tenemos que agradecer al grupo parlamentario de Vox" y "al señor Sánchez", según ha apuntado.

El vicepresidente de la Junta ha añadido que el que Juanma Moreno esté en Bruselas "reclamando una cuestión tan importante como son unos fondos que vienen para la recuperación social y económica de los países miembros de la Unión Europea tiene dos motivos fundamentales", siendo uno de ellos el de "que nadie se fía del Gobierno de España, ni siquiera la propia Unión Europea, y dos, que queremos una distribución justa" de ese dinero.

"No queremos que nos condenen a los andaluces a ser ciudadanos de segunda una vez más", según ha aseverado Marín antes de agregar que la Unión Europea "estableció unos criterios" para el reparto de los fondos entre los Estados miembros que eran los de "renta per cápita, tasa de paro y población", y "el Gobierno de España no puede cambiar esas normas en función de cómo le venga bien para mantener sencillamente el poder".

PETICIÓN DE "AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS" PARA EJECUTAR FONDOS

En esa línea, Marín ha defendido que el presidente de la Junta está reclamando en Bruselas "una distribución justa de los fondos, que Bruselas vigile la distribución que está haciendo el señor Sánchez de los fondos en este país y, sobre todo, solicitando también una ampliación de los plazos, porque va a ser materialmente imposible, como se está demostrando, al ritmo que estamos, que esos fondos se puedan ejecutar al cien por cien para el objetivo que se enviaron, que no era otro que salir de una crisis como la que estamos atravesando", según ha abundado.

El vicepresidente ha advertido de que "todavía no sabemos nada de los 68.000 millones de euros que supuestamente van a llegar para ayudar a nuestras empresas de distintos sectores y a nuestros ayuntamientos para poner en marcha políticas de reactivación económica". "Todavía no sabemos prácticamente nada de muchos fondos que de momento no conocemos ni siquiera los criterios de distribución", ha insistido antes de opinar que "nadie se puede fiar del señor Sánchez a la hora de distribuir estos recursos".

Al hilo, ha puesto de relieve que él, "como consejero, como vicepresidente de los fondos 'Next Generation' de la Junta de Andalucía, no tengo conocimiento, y estamos a finales de enero" ya, "ni de cuándo ni de cómo ni de qué forma se van a poder ejecutar y certificar después esos fondos".

"Ni siquiera la guía que solicitamos para que todas las consejerías de las distintas comunidades autónomas de España tuviéramos un criterio unificado a la hora de las certificaciones y las justificaciones, ni siquiera eso todavía se nos ha trasladado", ha censurado Marín antes de concluir que "es lógico que vayamos a reclamar a Bruselas una vigilancia sobre la distribución y la ejecución de estos fondos, además de la ampliación de los plazos".