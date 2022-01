Marín defiende prorrogar la exigencia del pasaporte Covid "todo lo que sea necesario" porque es "muy útil"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, se ha mostrado este jueves "partidario" de prorrogar la exigencia del certificado Covid de vacunación para acceder a determinados espacios "todo el tiempo que sea necesario", porque es "una herramienta muy útil".

Así lo ha apuntado el vicepresidente andaluz en una atención a medios en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid, y a preguntas de los periodistas sobre la decisión de algunas comunidades autónomas de no seguir apostando por la exigencia del pasaporte Covid de vacunación en determinados supuestos.

Juan Marín ha indicado que el Gobierno andaluz "siempre" va a "estar al mandato de nuestra autoridad sanitaria, de los científicos", pero ha defendido que él personalmente cree que dicho certificado "es una herramienta muy útil, como las mascarillas, el distanciamiento, las medidas de protección higiénico sanitarias" para evitar contagios de Covid-19.

Así, el vicepresidente ha dicho que se siente "muy seguro" cuando entra en un restaurante o en un bar a comer y sabe que las personas que están allí "están vacunadas", por lo que ha incidido en que cree que, "mientras que sea necesario, habrá que seguir prorrogando" la exigencia del pasaporte Covid, que actualmente se reclama en Andalucía para acceder al sector hostelero y al de ocio nocturno, así como para visitas a hospitales y residencias de mayores.

Juan Marín ha señalado que esta exigencia del certificado Covid "no está provocando que haya cancelaciones en la restauración, que la gente no vaya a los restaurantes" o a actividades donde haya que presentarlo, por lo que "no es ninguna dificultad para seguir normalizando nuestra vida mientras esta situación sanitaria siga produciéndose", de forma que él es de quienes "apuesta por seguir prorrogándolo todo el tiempo que sea necesario", según ha concluido.