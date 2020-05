Marín critica el "diferente trato" entre territorios para pasar a fase 1: "Tiene que haber algún fondo"

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha insistido este lunes sobre el "diferente trato" ofrecido por el Gobierno central para decidir acerca del cambio de fase según cada territorio y ha advertido de que "tiene que haber algún fondo" porque "no hay criterio que realmente justifique que no hayan pasado las provincias de Málaga y Granada, menos tres distritos, a la fase 1".

Así lo ha señalado en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, en la que ha señalado que, "a lo mejor" la imagen de las ocho provincias andaluzas pasando a la fase 1 era "un contrapeso demasiado importante con respecto a dos maneras de gestionar y gobernar" en referencia al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos frente al Ejecutivo nacional de PSOE y Unidas Podemos.

De igual manera, preguntado sobre si el País Vasco ha recibido un trato preferente por la negociación entre el Gobierno y el PNV, Marín ha afirmado que "está clarísimo" y ha señalado que "no se encuentra otra explicación". "Si el Gobierno establece unos criterios para todo el país y en unos territorios aplica unos y en otros, otros, tiene que haber algún fondo", ha indicado.

De esta manera, Marín ha apuntado que en la reunión del Consejo de Gobierno de este lunes se abordará este asunto y "de inmediato" se reclamará el cambio de fase en estas provincias cuando "solo hay tres distritos en las provincias de Málaga y Granada que no cumplen con los criterios".

"La Costa Tropical de Granada los cumple", ha subrayado Marín, que ha llamado la atención sobre las consecuencias de esta decisión teniendo en cuenta que esta zona se encuentra a las puertas de la temporada de verano, toda vez que ha reprochado que "en unos territorios se han aplicado unos criterios y en otros, otros criterios".

En este punto, ha recordado que Andalucía pidió una desescalada por distritos sanitarios, pero "aquí el Gobierno no ha dado esa opción, ha sido el criterio por provincias". "Es difícil de entender que unos pasen por unos criterios y otros no", ha subrayado, toda vez que ha solicitado tener "el mismo trato".

"IMPOSICIÓN"

Preguntado sobre qué explicación científico-técnica ha ofrecido el Gobierno para tomar esta decisión, el vicepresidente de la Junta ha afirmado que "ninguna", sino que ha sido "una imposición" en la que "no se permite a la comunidad participar".

"No se hacen las cosas bien", ha recriminado Marín, que ha reiterado en la falta de colaboración del Ejecutivo central con las comunidades. "Es un error del Gobierno desde que empezó esta crisis el no contar con las comunidades. Hay arbitrariedades que no conseguimos entender", ha concluido.