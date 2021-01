Marín confirma que optará a ser el candidato de Cs en las próximas andaluzas

El coordinador de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha confirmado que optará a ser el candidato de su partido en las próximas elecciones regionales previstas para 2022 y que, por tanto, se presentará al proceso de primarias cuando llegue el momento.

"No me va la vida en ello, pero cuando lleguen las elecciones si hay primarias lógicamente intentaré ser el candidato", ha dicho Marín en una entrevista en 7TV Cádiz, en la que ha añadido que no será ni él ni la dirección del partido quienes tomen la decisión, sino los afiliados.

Ha resaltado que Ciudadanos "sigue siendo democrático a nivel interno" y que cuando hay primarias "los afiliados dirán si Marín es la persona indicada o puede ser otra", algo que "ni me preocupa ni me quita el sueño", ha añadido.

El líder regional de la formación naranja ha sostenido que su partido se presentará en solitario a las elecciones andaluzas porque es "diferente al PP y diferente al PSOE".

A pesar del descenso que las encuestas otorgan a Ciudadanos, Marín ha sostenido que la formación está "en permanente crecimiento" desde noviembre de 2019, cuando alcanzó sus peores resultados en España.

Así, ha precisado que la intención de voto durante este tiempo ha pasado de un 7 a un 13 por ciento de media, los mismos datos, según ha dicho, que le concedían antes de las andaluzas de 2018 y que se superaron de forma amplia en aquella ocasión. EFE